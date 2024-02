O número de turistas brasileiros na Coreia do Sul tem sido cada vez maior. Muitos são atraídos especialmente pelo sucesso dos K-Dramas nas plataformas de streaming e também dos artistas de K-Pop. Para promover ainda mais essa interação entre o povo brasileiro e o país asiático, o Centro Cultural Coreano no Brasil (CCCB) está promovendo a campanha “Minha Viagem à Coreia”.

Trata-se de uma competição de fotos, pôsteres ou vídeos de curta duração entre brasileiros que já visitaram a Coreia do Sul ou até mesmo de quem ainda deseja conhecer o país. Cada inscrito pode enviar até três fotos, dois vídeos e um pôster. E serão distribuídos R$ 7 mil em prêmios aos vencedores. Os interessados em participar precisam enviar seus arquivos até o dia 27 de fevereiro.

A imagens devem retratar, entre outros pontos, as principais atrações turísticas visitadas pelos viajantes, monumentos históricos, instituições culturais ou as belezas naturais do país. No início de março as obras vencedoras serão anunciadas e até o mês de maio farão parte de uma exposição na sede do CCCB, onde será realizada também uma cerimônia de premiação.

O regulamento completo da campanha “Minha Viagem à Coreia” está disponível no site do CCCB.