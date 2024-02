Recentemente, a influencer Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, revelou pelo Instagram que foi submetida à uma rinoplastia estética e reparadora, para correção de desvio do septo nasal.

Uma pesquisa da Associação Americana de Cirurgia Plástica (ASPS), realizada entre 2010 e 2020, identificou que a proporção de rinoplastias reparadoras (ou funcionais) aumentou de 18% para 25% no período analisado.

No entanto, entre 10 mil pacientes submetidos à cirurgia, 90% tiveram uma melhora importante na respiração e, consequentemente, na qualidade de vida, com redução dos sintomas de apneia do sono, ronco, obstrução nasal e outros problemas respiratórios.

“Além de harmonizar o nariz, a rinoplastia também corrige alterações na função respiratória nasal. Neste caso, o cirurgião deve sempre objetivar a manutenção da função nasal associada à melhoria dos aspectos estéticos”, explica Luís Maatz, cirurgião plástico pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HC/FMUSP) e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP).

Entre os problemas respiratórios, os mais comuns são desvio do septo nasal e hipertrofia das conchas nasais. “Quando realizada a cirurgia, há aumento do fluxo de ar pelas narinas e, consequentemente, melhora do padrão respiratório do nariz. Após o procedimento, os pacientes deixam de ter a sensação constante de nariz entupido, e vão deixando de respirar pela boca”, diz Luís Maatz.

Além de Rafa Justus, conheça outros famosos que recorreram à rinoplastia reparadora

Ludmilla: logo no início de sua carreira, a cantora buscou a rinoplastia para fins estéticos e funcionais, já que a musa tinha desvio do septo. O primeiro procedimento foi em 2013, porém, a cirurgia não foi bem-sucedida, e a cantora teve que refazer em 2016.

Giovanna Ewbank: a apresentadora do podcast Quem Pode, Pod, ao lado de Fernanda Paes Leme, fez uma cirurgia de correção do septo e da retirada de adenoide, tecido localizado entre o nariz e a garganta, conhecido como carne esponjosa. Apesar de ter função protetora, esse tecido, em caso de inchaço ou crescimento demasiado, pode causar obstrução nasal e dificuldade para respirar.

Giovanna já tinha feito o procedimento há dez anos, mas o tecido esponjoso voltou, e a atriz começou a ter apneia do sono. Com uma nova cirurgia, Ewbank corrigiu de vez o problema e ainda aproveitou para afinar o nariz.

Pabllo Vittar: a cantora foi submetida a três procedimentos no nariz. Em uma única cirurgia, Pabllo passou por correção de desvio do septo, remoção de adenoide, além de uma rinoplastia estética.

Jennifer Aniston: a eterna Rachel, de Friends, disse que só começou a respirar e dormir bem após a correção de desvio do septo nasal. A atriz aproveitou também para harmonizar seu nariz, realizando uma cirurgia estética.

Mariano: o cantor da dupla sertaneja Munhoz e Mariano precisou fazer uma rinoplastia reparadora para corrigir o desvio do septo, mas o resultado não foi satisfatório. Se não bastasse, o artista teve complicações em mais duas tentativas de refazer o procedimento. Depois de quase sete anos, Mariano passou por uma cirurgia complexa que, enfim, corrigiu a funcionalidade e a estética do seu nariz.

“É possível que a rinoplastia reparadora não tenha uma boa resposta nas seguintes condições: pacientes com características anatômicas desfavoráveis, não diagnóstico prévio de problemas respiratórios, má execução técnica do procedimento ou resposta inesperada do paciente no pós-operatório, particularmente, produção excessiva de fibrose. Nestes casos, será preciso tomar medidas específicas para reverter ou amenizar o problema gerado”, finaliza Luís Maatz.