Com um gol aos 99′, o Corinthians empatou com o Palmeiras

na noite deste domingo em Barueri em jogo válido pelo Campeonato Paulista. O Timão empatou no finalzinho com dois jogadores a menos. A estrela do jogo foi o Garro. Golaço de Garro cobrando falta! Ela bateu na trave e entrou, sem chances para o goleiro do Palmeiras!

O Palmeiras dominou o jogo com grande tranquilidade. Terminou o primeiro tempo fazendo 1 a 0 com gol de Endrick. O segundo tempo foi quase todo com o Verdão firme em cima do Corinthians.

Artilheiro deste começo do ano, Flaco Lopez anotou 2 a 0 e o jogo ia bem tranquilo. Yuri Alberto diminuiu para o Timão mas logo depois o goleiro Cássio foi expulso. E Yuri Alberto foi para o gol.

Mas já aos 54′ do segundo tempo Garro bateu falta e o goleiro Weverton aceitou.

