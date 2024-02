Morre aos 87 anos o empresário São Paulino Abílio Diniz .

Vítima de insuficiência respiratória em função de uma pneumonite. Ele foi o fundador da rede varejista Pão de Açúcar, que por décadas foi uma das maiores do país.

Um dos empresários mais conhecidos do país, Abilio estava internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, tratando uma pneumonia.

