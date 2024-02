Ninfoplastia: cirurgia íntima feita por várias famosas

A cirurgia íntima tem sido cada vez mais buscada

pelas famosas, como Geisy Arruda, Deolane Bezerra e Gretchen. Atualmente existem diversos procedimentos que ajudam a alterar o formato dos órgãos genitais, mas um dos principais é a ninfoplastia, que reduz o tamanho dos pequenos lábios vaginais, como explica o cirurgião plástico Dr. Renato Guerra.

“A ninfoplastia é uma cirurgia que permite ajustar a aparência dos lábios vaginais, ela pode ser realizada por razões estéticas ou para aliviar desconfortos, através da redução ou remodelação dos lábios“, explica Dr. Renato Guerra.

Como saber se devo fazer a cirurgia íntima?

De acordo com o Dr. Renato Guerra, a cirurgia pode ser necessária quando a paciente não está satisfeita com a aparência do órgão genital ou sente desconforto com ele.

“A escolha por fazer a cirurgia íntima é muito particular, mas em geral ela é feita por não gostar da aparência do órgão genital, que pode mudar ao longo da vida devido a obesidade, partos normais ou uso de hormônios, mas seu formato também pode gerar desconfortos ao usar determinadas roupas ou vergonha durante relações íntimas“, afirma.

Ninfoplastia- Como funciona?

A cirurgia íntima é feita através da remoção do excesso de pele presente nos lábios vaginais que contribuem para gerar uma aparência desagradável à paciente, explica Dr. Renato Guerra.

“Na cirurgia, o cirurgião plástico ajusta os pequenos lábios removendo o excesso de pele, preservando a aparência natural de acordo com a necessidade da paciente. A sutura usa pontos absorvíveis, evitando a necessidade de remoção e gerando cicatrizes muito discretas“.

“Para ter os melhores resultados é importante realizar exames prévios e ter um bom alinhamento de expectativas com seu profissional“, ressalta Dr. Renato Guerra.

Sobre Dr. Renato Guerra Dr. Renato Guerra é cirurgião plástico, formado em medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em cirurgias restauradoras da face e contorno corporal, possui mais de 15 anos de experiência, Fellowship pela University of Alabama at Birmingham, membro titular da SBCP – Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica – e BAPS – Associação Brasileira de Cirurgiões Plásticos. (CRM-MG 46563 / RQE 29510).

