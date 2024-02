Baita tarugo- Uma moça de 18 anos foi presa ao tentar

entrar no Centro de Detenção Provisória (CDP) “AEVP Renato Gonçalves Rodrigues” em Americana com droga sintética neste domingo (18).

Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), ela chegou no CDP por volta das 10h para visitar o companheiro. As imagens do Body Scanner mostraram irregularidades na sua roupa.

Ao ser questionada, ela disse que receberia quantia em dinheiro para transportar K4 ilícito para a unidade prisional.

Detida, a jovem foi encaminhada para a Polícia Civil e a autoridade determinou o flagrante. A SAP instaurou procedimento disciplinar investigatório para apurar a conduta do preso que receberia a visitante.

