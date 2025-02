CCL recebe a primeira edição de 2025 da Feira de Artesanato Ameriart neste sábado

O CCL (Centro de Cultura e Lazer) de Americana recebe, neste sábado (8), a primeira edição da Feira de Artesanato Ameriart em 2025. O evento reúne peças produzidas por artesãos de Americana e acontece das 9h às 15h, com entrada franca e acesso pelo estacionamento da Avenida Brasil.

No local, o visitante vai encontrar uma variedade de presentes e acessórios pessoais e para o lar. São peças em diversas modalidades, como patchwork, bordados, patch apliquê, pintura, decoupagem em caixas, vidros e madeiras, arranjos de flores, artigos de decoração, arranjos com plantas, sabonetes e aromatizadores, crochês, artigos religiosos e bijuterias.

A feira acontece ao lado da Casa do Artesão, que está com as portas abertas e recebe o público de terça a sexta-feira, das 9h às 16h e aos sábados, das 9h às 14h.

“A Feira Ameriart já é tradição em Americana e, em sua temporada de 2025, trará uma série de novidades. Convidamos as famílias a visitarem e prestigiarem o trabalho dos nossos artesãos”, disse o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini.

O CCL fica na Avenida Brasil, 1.293, Jardim São Paulo.

