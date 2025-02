SPFW 30 Anos – Uma Jornada de Transformação na Moda Brasileira

Mais notícias de Moda, Casa e arquitetura

O São Paulo Fashion Week completa 30 anos como a mais importante semana de moda do hemisfério sul. As edições de 2025 acontecerão de 7 a 10 de abril (N59) e de 14 a 19 de outubro(N60), com desfiles no Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque Ibirapuera, no Iguatemi, no Shopping JK e em lugares icônicos da capital paulista.

O São Paulo Fashion Week foi lançado como um projeto visionário, moldando o panorama da moda no Brasil. Pensado como um projeto de longo prazo, em três décadas consolidou um calendário para a moda brasileira, tornando-se uma referência global. Construiu uma cultura de moda vibrante e diversa no país, abraçando a inovação sem perder de vista nossas tradições.

Ao longo desses 30 anos, testemunhamos mudanças profundas na economia, na sociedade e no comportamento do consumidor, redefinindo o mercado, os negócios e a moda. Da passarela às redes sociais, abraçou novas tecnologias que redefiniram a maneira como criamos, consumimos e compartilhamos moda. Liderou o caminho na promoção da equidade racial e da diversidade de corpos, identidades e culturas, refletindo a pluralidade do Brasil.

Hoje, celebra não apenas um evento, mas uma jornada de transformação que definiu os últimos trinta anos da moda brasileira. Ao estabelecer um modelo único e pioneiro no mundo, antecipou movimentos que hoje ganham adesão global, como sustentabilidade, inovação, novas economias, diversidade e inclusão, contribuindo para uma nova visão da moda, mais alinhada com as necessidades e desejos do século 21.

Estamos diante de novas possibilidades, novos ciclos que se abrem, prontos para explorar novos territórios criativos e abraçar desafios inéditos. Juntos, podemos moldar outros futuros. O que começou como um sonho hoje é uma realidade que continua a evoluir, desafiando-nos a permanecer na vanguarda da moda global.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP