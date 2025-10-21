CDHU: sorteio de endereços das famílias com moradias no Romano

A CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) realiza na próxima quarta-feira (22), o sorteio dos endereços das famílias habilitadas e com documentação aprovada para as novas moradias de interesse social, localizadas na Avenida Sebastião de Paula Coelho, no Romano.

O evento acontece entre 8h30 e 11h30, no Ginásio Municipal “Djaniro Pedroso”, localizado na Rua Prudente de Moraes, 250, Centro. A convocação dos contemplados é feita pela CDHU, por meio de telegrama.

O empreendimento contempla 372 unidades habitacionais, das quais 186 foram entregues em 30 de maio, pelo prefeito Rafael Piovezan e pelo governador Tarcísio de Freitas. Nesta segunda etapa, serão as outras 186 unidades, que pertencem ao Condomínio Residencial Jaçanã. O sorteio definirá a localização das famílias em cada bloco do conjunto habitacional.

O projeto faz parte do Programa de Parcerias com Municípios, entre a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste e o Governo do Estado de São Paulo, por meio da CDHU. O investimento total é de aproximadamente R$ 70 milhões.

Cada apartamento possui 47,87 m² de área útil, com sala de estar e jantar, cozinha, dois dormitórios, banheiro, área de serviço e varanda. Os prédios, de oito andares, contam com elevadores e áreas de convivência equipadas com quadra esportiva, playground, pista de caminhada, ciclovia e portaria, garantindo conforto, lazer e bem-estar às famílias contempladas.

