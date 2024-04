O vereador Celso Ávila vai se filiar ao Solidariedade

de Santa Bárbara d’Oeste esta quarta-feira. Ele deve aproveitar e apresentar a chapa de candidatos a vereadores e vereadoras do partido para as eleições deste ano.

Ele confirmou ao NM que deve buscar um novo mandato como vereador e que o partido vai apoiar alguma das 3 chapas mais importantes deste ano.

Um dos vereadores com mais mandatos em sequência na Casa, Celso Ávila disse que a expectativa da chapa este ano é montar bancada- ou seja- eleger ao menos 2 vereadores.

O Solidariedade é hoje liderado pelo deputado federal Paulinho da Força, que tenta reestruturar a legenda no interior. Com Ávila, o SDD vai buscar se posicionar como partido novamente forte na cidade, como foi no tempo do ex-prefeito Mário Heins.

