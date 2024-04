50 vagas: São Vicente recebe currículos até 16h, na loja da Cillos

O supermercado São Vicente está realizando uma ação para captação de currículos nesta segunda-feira (01) para as 5 unidades da cidade de Americana. No total, são 50 vagas disponíveis. O início do trabalho é imediato.

Os interessados devem comparecer presencialmente na loja do São Vicente da Avenida Cillos, 2200, Vila São José, em Americana, até às 16h00.

São 50 vagas que serão preenchidas; veja quais: operadora de caixa, repositora de hortifruti, repositor de mercearia, ajudante de açougue, açougueiro, balconista de padaria, balconista de frios, embalador, ajudante de cozinha e ajudante de confeiteiro.

É necessário levar currículo e um documento pessoal.

LEIA MAIS NOTÍCIAS