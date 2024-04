Julgamento de Sérgio Moro começa esta 2a

Sergio Moro: veja como será o julgamento de processos que pedem cassação do senador

Julgamento começa às 14h desta segunda-feira (1º), no Tribunal Regional Eleitoral, em Curitiba. O pedido de cassação que vai ser julgado foi feito pelo PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Na campanha de 2022, Moro e Bolsonaro caminharam juntos no segundo turno, com o ex-juiz que vai a julgamento atuando como ‘assessor’ do candidato derrotado nos debates do segundo turno.

Mas hoje a cassação do mandato do ex-juiz e ex-ministro interessa ao PL e ao PT. Uma nova vaga para o Senado se abrirá no Paraná e muita gente está de olho na nova disputa.

Além desta segunda, o TRE também reservou a quarta (3) e o dia 8 de abril para o julgamento dos processos. A data exata da conclusão vai depender da velocidade dos votos da corte.

Moro responde por abuso de poder econômico na pré-campanha eleitoral de 2022. As ações contra Moro possuem teor similar e serão julgadas em conjunto pela corte.

