Conheça quais as regras para o rodízio de São Paulo

O rodízio veicular em São Paulo é uma das principais medidas adotadas pela cidade para lidar com o desafio dos congestionamentos urbanos. Diante do intenso fluxo de veículos que caracteriza a rotina da metrópole, essa política se tornou essencial para promover uma circulação mais fluída e eficiente nas vias da capital paulista. No entanto, compreender as regras e funcionamento desse sistema é fundamental para os motoristas, tanto para evitar penalidades quanto para contribuir ativamente para a melhoria da mobilidade urbana. Confira abaixo mais detalhadamente as diretrizes do rodízio em São Paulo e como os cidadãos podem se adaptar a essa importante norma de trânsito.

Regras do rodízio em São Paulo

O rodízio em São Paulo é válido de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 7h às 10h da manhã e das 17h às 20h da noite;

em São Paulo é válido de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 7h às 10h da manhã e das 17h às 20h da noite; A restrição de circulação é baseada no último dígito da placa do veículo. Cada dia da semana é destinado a um grupo específico de finais de placa, sendo alternados semanalmente;

Veículos com final de placa correspondente ao dia da restrição não podem circular no centro expandido da cidade durante os horários estabelecidos;

Existem algumas exceções ao rodízio, como veículos de serviços essenciais, transporte coletivo, veículos de emergência, entre outros.

Como consultar o calendário do rodízio?

Para saber quais dias da semana o seu veículo está sujeito ao rodízio em São Paulo, você pode consultar o calendário oficial no site da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) ou em aplicativos de trânsito e mobilidade urbana.

Penalidades por descumprimento do rodízio

Circular com o veículo em dias e horários restritos pelo rodízio em São Paulo pode resultar em multa e pontos na carteira de habilitação, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Por isso, é importante respeitar as regras estabelecidas para evitar penalidades.

O rodízio de veículos em São Paulo é uma medida essencial para promover a fluidez do trânsito e reduzir os congestionamentos na cidade. Ao compreender as regras, horários e exceções desse sistema, os motoristas podem contribuir para a melhoria da mobilidade urbana e garantir uma convivência mais harmoniosa no trânsito paulistano. Esteja sempre atento ao calendário do rodízio e ajude a construir uma São Paulo mais sustentável e acessível para todos.

