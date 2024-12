Celso Zoppi, ex-vereador de Americana, morre aos 69 anos

O ex-vereador de Americana Celso Zoppi morreu neste domingo aos 69 anos.

Zoppi foi um dos grandes líderes do PT regional e vereador por 5 mandatos. Ele foi eleito em 1992, 2000, 2004, 2008 e 2012. Também foi presidente da Câmara Municipal.

LUTO – A família Zoppi comunica aos amigos e familiares o falecimento de nosso irmão Celso Zoppi, o velório será no cemitério da saudade (capela) amanhã 30/12 a partir das 7:00 horas com o sepultamento as 13 horas.