Celulares dominam o planejamento de casamentos no Brasil

A forma como os brasileiros planejam casamentos mudou: os noivos concentram a maior parte das tarefas em aplicativos que centralizam convites, lista de presentes, confirmação de presença (RSVP) e comunicação com convidados. O iCasei, plataforma líder em sites e listas de casamento na América Latina, observa um crescimento expressivo no uso mobile e na digitalização do planejamento do grande dia.

Segundo Diego Magnani, CPO do iCasei, “os casais estão cada vez mais práticos e digitais. O celular passou a ser o principal ponto de contato, transformando a forma como eles se relacionam com fornecedores, convidados e com o próprio evento”. A empresa registra que mais de 80% dos acessos à plataforma acontecem por dispositivos móveis, com tráfego 88% maior que no desktop. O aplicativo do iCasei já ultrapassou 1 milhão de downloads e mantém avaliação de 4,8 estrelas na AppStore.

O mercado brasileiro acompanha essa tendência. Magnani afirma que “a tecnologia trouxe acessibilidade, praticidade e integração. Ela permite que os casais planejem o casamento de qualquer lugar, em qualquer momento. Plataformas como o iCasei unificam processos que antes eram separados: convite, site, lista de presentes e comunicação com os convidados. Isso tornou o setor mais dinâmico, ágil, conectado e personalizado”.

No cenário internacional, o Grand View Research projeta que o mercado global de serviços para casamentos alcançará US$ 1,84 trilhão até 2030, impulsionado por soluções digitais que conectam noivos e fornecedores de forma integrada. Tendência que se repete no mercado nacional: com um crescimento de mais de 70% no número de casamentos no iCasei nos últimos quatro anos, passando de cerca de 60 mil em 2021 para mais de 100 mil em 2025. A tendência é que esse índice continue aumentando nos próximos anos, combinando praticidade e personalização, de forma 100% online e integrada.

A mudança também reflete diferenças entre gerações. “Os millennials priorizam praticidade e transparência, enquanto a Geração Z explora recursos visuais, integração com redes sociais e personalização estética. Mas ambos compartilham o mesmo desejo: resolver tudo na palma da mão”, explica Magnani.

Entre as atividades que os noivos mais realizam pelo celular estão a criação e edição do site de casamento, gestão da lista de presentes com opção de resgate em dinheiro e acompanhamento das confirmações de presença, mensagens e interações com os convidados. “Os depoimentos indicam que o app é completo, fácil de usar e realmente simplifica a organização do casamento”, afirma o CPO.

O acesso via mobile segue liderando, mostrando que o celular é o principal aliado de quem planeja o casamento. Hoje, o tráfego móvel é 88% maior que o desktop, consolidando o canal como principal ponto de contato com o iCasei. Na revista digital, o movimento é ainda mais expressivo: o mobile cresceu de 56% para 513% acima do desktop entre 2022 e 2025. O cenário mostra que, além de planejar o casamento pelo celular, os casais buscam inspiração e conteúdo diretamente no mobile, abrindo espaço para experiências ainda mais integradas entre o produto e a revista, e revelando novas oportunidades de engajamento e personalização na jornada mobile.

Para Magnani, o futuro do planejamento de casamentos está em soluções digitais integradas e personalizadas: “A tendência é que o planejamento se torne intuitivo, com menos burocracia e mais autonomia para os casais. A tecnologia permite que eles aproveitem melhor cada momento do noivado e deixem a parte operacional para a plataforma”.

O smartphone deixou de ser apenas uma ferramenta complementar e hoje é o centro do planejamento de casamentos no país. Do convite ao “sim”, tudo pode ser feito pelo celular, com praticidade, controle e personalização.

