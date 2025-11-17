Profissional do HM representa Americana em congresso nacional de nutrição oncológica

A nutricionista Andréia Rissati, que atua nos cuidados paliativos do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, participa a partir desta quinta-feira (13) do IX Congresso Brasileiro de Nutrição Oncológica, promovido pela Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica (SBNO), no Rio de Janeiro (RJ). O evento segue até esta sexta (14) e reúne profissionais de saúde de todo o país para discutir os mais recentes avanços na área.

Durante o congresso, serão abordados temas como o papel da nutrição nos cuidados paliativos, o manejo clínico e metabólico de pacientes com câncer e as estratégias de suporte nutricional que contribuem para a melhoria da qualidade de vida durante o tratamento.

Para Andréia, a participação representa uma oportunidade de atualização e de troca de experiências entre profissionais do segmento. “A nutrição oncológica é um campo em constante evolução, e eventos como este permitem ampliar nossos conhecimentos e aprimorar a assistência aos pacientes, especialmente na fase dos cuidados paliativos, em que cada detalhe faz diferença no bem-estar e na dignidade da pessoa atendida”, destacou.

O Congresso Brasileiro de Nutrição Oncológica é considerado o principal evento da área no país e reúne especialistas, pesquisadores e profissionais de diferentes regiões para apresentar estudos, práticas clínicas e inovações tecnológicas voltadas ao cuidado nutricional em oncologia. A programação inclui palestras, mesas-redondas e workshops que reforçam a importância do trabalho multiprofissional na jornada do paciente oncológico.

O HM é administrado pelo Grupo Chavantes, em gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

