O cemitério Parque dos Lírios, em Santa Bárbara d’Oeste, está contratando pedreiro.

No anúncio, o pedido é que os interessados residam nas proximidades do bairro Santa Rosa II.

Os currículos devem ser entregues na Rua Ermelindo Batista, 60, bairro Residencial Frezzarin.

