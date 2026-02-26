Centro Cívico de Americana recebe a 1ª edição do Torneio Padbol de Verão

Americana recebe nesta semana, de quinta-feira (26) a domingo (1º), o primeiro Torneio Padbol de Verão. A competição será realizada nas duas quadras da modalidade instaladas no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico, e reunirá mais de 90 atletas em quatro categorias: Iniciante, Intermediário, Pró e PCD.

Com entrada gratuita, o público poderá acompanhar as partidas e conhecer de perto uma modalidade que vem crescendo no País. A programação começa quinta-feira (26), com partidas intercaladas das categorias Iniciante e Intermediário, a partir das 18h, assim como na sexta-feira (27).

Em destaque na programação de sábado (28), a partir das 14h, será a vez dos atletas da categoria Pró entrarem em quadra. No domingo (1º), as disputas serão voltadas aos jogadores PCD e também acontecerão todas as fases finais do torneio. Os três primeiros colocados em cada categoria serão premiados com troféus, medalhas e brindes.

O evento é organizado pela ABP (Associação Brasileira de Padbol), em parceria com a S2X Sports e Eventos, representada pelos sócios-fundadores Henrique e Pituco Sacilotto, e conta com apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes.

“Estamos preparando um torneio bem estruturado, com categorias para diferentes níveis, para que todos os atletas tenham uma experiência positiva e competitiva. O padbol vem crescendo rapidamente no Brasil, e trazer um torneio desse porte para Americana é um passo importante para fortalecer a modalidade na região. O apoio da Prefeitura foi fundamental para viabilizar o evento e garantir uma estrutura de qualidade para atletas e público”, afirmou Henrique Sacilotto.

“Nosso objetivo é incentivar a prática esportiva em todas as suas formas. O padbol é uma modalidade dinâmica e inclusiva e que está em crescimento no país. Apoiar esse torneio é investir em esporte, lazer e qualidade de vida, oferecendo novas oportunidades para atletas e para a comunidade em geral. Convidamos a todos para participar desses quatro dias de muito esporte e diversão em nossa cidade”, ressaltou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Além das disputas esportivas, o Centro Cívico contará com uma praça de alimentação com food trucks e playground para diversão das crianças.

Seletiva para a seleção brasileira

As cinco duplas melhores colocadas na categoria Pró (alta performance) do torneio terão suas pontuações acumuladas para etapas posteriores, com a possibilidade de participação em uma futura seletiva para convocação da seleção brasileira da modalidade.

Confira a programação:

26/02 (quinta-feira)

18h – Início da fase de grupos – Iniciante (10 jogos)

18h – Início da fase de grupos – Intermediário (10 jogos)

27/02 (sexta-feira)

18h – Fase de grupos – Iniciante (10 jogos)

18h – Fase de grupos – Intermediário (10 jogos)

28/02 (sábado)

8h – Fase de grupos – Iniciante (4 jogos)

8h – Fase de grupos – Intermediário (20 jogos)

14h – Início da fase de grupos – Pró (12 jogos)

17h – Quartas de final – Pró

18h – Quartas de final – Iniciante e Intermediário

01/03 (domingo)

8h – Semifinais – Pró

8h30 – Início da fase de grupos – PCD (12 jogos)

9h30 – Semifinais – Iniciante e Intermediário

10h30 – Final e disputa do 3º lugar – Pró

12h – Final e disputa do 3º lugar – Iniciante

12h30 – Final e disputa do 3º lugar – Intermediário

14h – Quartas de final – PCD

15h – Semifinais – PCD

15h30 – Final e disputa do 3º lugar – PCD

