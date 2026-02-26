Palmeiras e São Paulo lideram o Brasileirão após 4 rodadas, com o alviverde na frente por conta do saldo de gols.

Em um duelo que poderia valer a liderança do campeonato, o Palmeiras entrou forte nos primeiros minutos diante do Fluminense. Aos seis minutos, Vitor Roque invadiu a área e caiu após contato com o goleiro. Na cobrança, o próprio centroavante abriu o marcador.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Pouco depois, Allan pegou a bola no meio de campo, carregou e ampliou para 2 a 0. Somente na reta final do primeiro tempo é que o Flu entrou no jogo, mas foi suficiente para descontar com Acosta.

Na segunda etapa os dois times tiveram oportunidades para marcar. O Palmeiras mandou duas bolas na trave. O Fluminense uma e ainda parou no goleiro Carlos Miguel em duas chances. Ninguém, no entanto, mexeu mais no placar, o que deu a vitória, por 2 a 1, e manutenção da liderança aos palmeirenses.

TRICOLOR VENCE E AGORA TEM PALMEIRAS NO ESTADUAL

Sobrou muita chuva no Couto Pereira para Coritiba versus São Paulo na noite desta quarta-feira (25). E quem levou a melhor no duelo pela quarta rodada do Brasileirão-2026 foi o Tricolor.

Mesmo sem força máxima, o SPFC venceu por 1 x 0 graças ao gol de Cauly.

Poucas chances no 1ºT

A maior posse de bola do SPFC não se traduziu em domínio. Foi apenas um maior controle territorial.

A única boa chance tricolor veio com Ferreira, aos 37′. O Coxa, por sua vez, conseguiu trabalhar melhor a bola.

E até acertou a trave com Ronier. Faltou maior efetividade.

Pênalti após VAR

O panorama do jogo mudou antes dos dez minutos da etapa final. O VAR indicou pênalti de Pedro Morisco após acertar Tapi na tentativa de afastar o perigo. O Piá do Couto precisou ser substituído e Pedro Rangel quase defendeu a cobrança de Cauly, que fez a sua estreia entre os 11.

Crespo apostou em Lucas e Calleri. Seabra respondeu com três novidades. Incluindo Lavega.

O Coritiba bem que tentou. Mas não teve êxito em criar reais chances de gol.

Mais paulista no BR 26

Nesta quinta-feira (26), às 19h, o Santos enfrenta o Vasco na Vila Belmiro. Neymar deve ser titular novamente.

Leia + sobre esportes