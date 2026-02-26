Moto suspeita na porta da adega no Mollon, era dentro

Um homem que chegava em um comércio na madrugada desta quinta-feira levantou suspeitas dos Guardas Municipais em Santa Bárbara d’Oeste. O caso foi no bairro Mollon por volta das 2h da manhã.

O rapaz no veículo fugiu antes da chegada dos GMs mas ocorreu a abordagem com o homem que esperava o motoqueiro. E o homem ‘no bar’ disse aos Guardas que estava trabalhando no tráfico na escala 24×48 por necessidade financeira.

Abaixo a resenha da

GUARDA CIVIL MUNICIPAL Santa Bárbara D’Oeste-SP

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

.

.EQUIPE 02 OCORRÊNCIA* : TRÁFICO DE DROGAS.

VTR 25 🚨 GCM MOURA 🚨 GCM MUNIK

APOIO 🚨GCM SUBINSPETOR JUNIOR 🚨GCM TEIXEIRA

.📍DATA: 25/02/2026

.📍HORA: 2:00

.📍LOCAL: Rua do mercúrio, 1428 , VL Mollon .

Ocorrência moto tráfico:

Esta equipe, em operação saturação pelo bairro Mollon, avistou uma motocicleta desconhecida se aproximar de uma adega, local conhecido pelo tráfico de drogas. Ao notar a presença da viatura, o indivíduo na motocicleta evadiu-se, levantando suspeita.

Ao aproximar-se da adega, a equipe notou um indivíduo mexendo em seus pertences, motivando a abordagem. Durante busca pessoal e revista em uma mochila do autor, foi localizado dentro de um frasco 35 unidades de substância análoga à cocaína, a quantia de R$ 78 em notas trocadas, bem como uma faca e um aparelho celular sem chip.

Indagado, G. afirmou que, devido à sua situação financeira (morador de rua), estava no local realizando a venda de entorpecentes no sistema de “horários de 24×48”. A versão foi assinada pelo autor.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão a G que foi conduzido ao plantão Policial no qual ao tomar ciência dos fatos a autoridade Policial delegada Natália Alves Cabral deliberou pela prisão do autor por tráfico de drogas e permaneceu a disposição da justiça.

Leia Mais notícias da cidade e região