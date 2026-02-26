Time Santa Bárbara na Conferência das Cidades em Brasília

Santa Bárbara enviou comitiva para participar da Conferência das Cidades em Brasília esta semana, retomada depois de anos sem acontecer e voltada para o debate nacional dos problemas locais dos municípios.

A 6ª Conferência Nacional das Cidades, um dos mais relevantes fóruns de debate sobre o desenvolvimento urbano no Brasil, teve início na terça-feira (24), e reúne representantes de todos os estados com o objetivo de fortalecer o diálogo federativo e a construção de políticas públicas integradas, voltadas à promoção de cidades mais inclusivas, resilientes e sustentáveis.

A Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento (Assemae) integra a organização da conferência, reforçando o compromisso institucional com o avanço das políticas de saneamento básico no país.

DAE Santa Bárbara presente

Representando o saneamento de Santa Bárbara d’Oeste, o diretor-superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto), Laerson Andia Júnior, participa da programação técnica do evento. A presença do município ocorre em caráter institucional e estratégico, contribuindo com as discussões que envolvem a articulação entre União, estados, municípios e sociedade civil.

Além da representação nacional, Santa Bárbara d’Oeste exerce papel de destaque no cenário regional. Atualmente, o DAE detém a presidência da Regional São Paulo da Assemae, posição que fortalece o intercâmbio de conhecimento, a capacitação técnica das equipes e o acesso a informações estratégicas e suporte jurídico, especialmente no âmbito federal.

A autarquia utiliza esses espaços institucionais para qualificar o debate sobre políticas públicas, aprimorar a regulação e promover maior eficiência operacional e sustentabilidade na prestação dos serviços de saneamento básico no município.

A 6ª Conferência Nacional das Cidades segue com painéis e grupos de trabalho ao longo da semana, consolidando propostas que contribuirão para as diretrizes urbanas e de saneamento no Brasil nos próximos anos.

