A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue avançando com as obras de pavimentação no Distrito Industrial de Cillo. Nesta etapa, as equipes atuam na execução do sistema de drenagem pluvial, com a abertura de valas para a instalação de tubulações, implantação de caixas coletoras e realização dos serviços de compactação do solo.

Trata-se de uma fase técnica, complexa e de grande importância para a qualidade final da obra, garantindo maior durabilidade ao pavimento e eficiência no escoamento das águas pluviais.

Obra e projeto

O projeto contempla as ruas Tupis, Francisco Egydio de Godoy, Antônio Pedroso, Aniz Baruque, José Nicolau Lux, João Braulino, além da Rodovia Ernesto de Cillo.

Com investimento superior a R$ 7 milhões, a intervenção é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste e o Governo Federal, por meio da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana.