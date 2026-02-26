Juventude em alerta- Densidade histórica e doses de adrenalina marcam Manobras de retorno, em que Dau Bastos, escritor e professor de literatura brasileira, mostra a cara de um novo-velho país por meio de um arco temporal de meio século. O autor cria cinco contos que atravessam os personagens diante de riscos pessoais profundos enquanto tentam sobreviver e resistir às transformações decisivas do Brasil nas últimas décadas.

A abertura da coletânea acompanha uma guerrilheira capturada na primeira metade dos anos 1970, confrontada tanto pela repressão quanto por suas próprias contradições internas, que mostram a dualidade de querer ser uma máquina de guerrilha e a sua natureza profundamente humana. Em seguida, uma trupe universitária corre perigo ao encenar uma peça teatral de protesto contra a ditadura, ao mesmo tempo que enfrenta o trauma e a culpa provocados pela morte de uma colega, vítima do consumo de drogas pesadas.

Mais juventude

Já a terceira história ficcionaliza um período da vida de Caio Fernando Abreu, ressaltando sua independência intelectual e liberdade criativa no contexto da redemocratização.

Nas narrativas finais, o eixo ideológico se desloca. Décadas depois, um general sonha com a reedição do regime militar, revelando a persistência de impulsos autoritários no imaginário nacional. O livro se encerra com a suposta passagem do escritor francês Louis-Ferdinand Céline pelos trópicos, usando seu conhecido desencanto para mostrar como o egoísmo inviabiliza qualquer projeto coletivo de transformação do mundo.

Além de propor um exercício de memória, Bastos reage diretamente à permanência e à propagação de discursos autoritários no presente. O autor parte do choque de encontrar defensores da ditadura, inclusive entre seus alunos, para construir uma obra que problematiza a naturalização da submissão da vontade humana pela força. O resultado é um conjunto de experiências distintas, mas conectadas por um fundo histórico.

Ao evitar a redução da ficção a mero discurso ideológico, o professor de literatura aposta na complexidade psicológica dos personagens e na pluralidade de pontos de vista. Os três contos, protagonizados por figuras à esquerda, e dois por figuras claramente situadas à direita, compõem uma escrita que se aprofunda nas contradições humanas.

Manobras de retorno propõe uma reflexão incômoda e necessária. Ao explorar acontecimentos reais e suas reverberações íntimas, Dau Bastos mostra protagonistas sem heroísmo, cheios de dúvidas e fragilidades, reafirmando a potência literária como espaço de indagação. De forma implícita, o livro convida o leitor a preservar a democracia, com todas as suas imperfeições, como o único regime capaz de enfrentar, sem violência, os desafios inevitáveis da vida em sociedade.

Ficha Técnica:

Título do livro: Manobras de retorno

Autor: Dau Bastos

Editora: Alta Books

ISBN/ASIN: 978-65-6143-06-54

Páginas: 128

Preço: 48,90

Onde comprar: Amazon

Sobre o autor: Dau Bastos nasceu em 1960, na cidade de Maceió. Professor titular de Literatura Brasileira na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mantém a oficina Contos do Fundão. Tem, entre seus livros, a tese Céline e a ruína do Velho Mundo (2003) e a biografia intelectual Machado de Assis num recanto, um mundo inteiro (2008). Dado sobretudo à escrita de ficção, lançou os romances Das trips, coração (1984), Snif (1987), Clandestinos na América (2005), Reima (2009), Mar Negro (2014), Espiral (2017) e Morte certa (2021), além da coletânia de contos Difícil é dormir (2025).