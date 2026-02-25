Tendências imobiliárias: o que esperar em 2026?

O mercado imobiliário brasileiro chegou em 2026 com mudanças que não estão mais guiadas por novidades passageiras, mas sim por transformações estruturais. Se antes as tendências permeavam a sustentabilidade, eficiência e a integração, agora elas se redesenham desde o perfil dos empreendimentos até o modo como ocupamos nossas casas, apartamentos e áreas comuns.

“Estamos entrando em um período em que a moradia precisa ser eficiente, flexível e emocionalmente conectada ao morador. A casa não é só um refúgio, é um sistema vivo, que conversa com o cotidiano e se adapta ao ritmo das pessoas“, ressalta o arquiteto Paulo Tripoloni, à frente do Atelier Paulo Tripoloni, que acompanha de perto essa evolução e aponta os movimentos mais expressivos para esse ano.

Apartamentos compactos e mais eficientes

Em grandes capitais como São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba, unidades de 30 e 40 m² já se tornaram um padrão habitual, muitas delas voltadas à locação para um público que busca mobilidade, praticidade e imóveis que não exijam compromissos de longo prazo. Mas o diferencial deste ano não está no tamanho e sim na qualidade das soluções adotadas e na inteligência aplicada ao projeto.

Paulo afirma que esses apartamentos vêm sendo pensados com layouts mais estratégicos, circulação fluida e escolhas construtivas que priorizam durabilidade e baixo impacto ambiental. O uso de materiais naturais, como madeira certificada, pedras brasileiras, tecidos de fibras orgânicas e revestimentos com menor emissão de carbono, ganha vez em relação às demais.

Partindo da premissa de que cada escolha é decisiva quando se trabalha com pouca metragem, iluminação, circulação, marcenaria integrada e paleta de materiais, as seleções precisam ser ao mesmo tempo prática e afetiva para a construção do ambiente | Projeto Atelier Paulo Tripoloni | Foto: Adriano Escanhuela

Ao mesmo tempo, o retrofit e o reuso de estruturas existentes se consolidam como uma das tendências mais relevantes do mercado, especialmente em áreas centrais das cidades. “A gente percebe uma mudança clara: em vez de demolir e reconstruir, o mercado começa a olhar para o que já existe. Retrofit não é apenas atualizar estética, é requalificar edifícios, otimizar desempenho térmico-energético e prolongar a vida útil da construção“, explica o arquiteto.

Nesse contexto, o projeto não precisa parecer carregado, mas sim essencial e coerente com o estilo de vida contemporâneo. Esse cenário, combinado à infraestrutura completa dos novos condomínios, responde a um modelo de moradia mais sustentável, dinâmico e que amplia, de forma concreta, a área de uso diário do morador.

“Quando o prédio oferece coworking, áreas de convivência, salão gourmet e espaços de descanso, o apartamento deixa de carregar sozinho todas as funções e se torna um núcleo, enquanto o restante do condomínio completa a experiência“, detalha.

Infraestruturas coletivas

O arquiteto Paulo Tripoloni ressalta que em 2026 a principal tendência não é luxo e sim funcionalidade compartilhada | Foto: Freepik

A presença dessas já citadas comodidades dentro dos empreendimentos reduz a necessidade de ambientes programáticos no imóvel, como grandes escritórios ou livings superdimensionados, liberando área para plantas mais enxutas e versáteis. Além disso, diminui deslocamentos cotidianos, economiza tempo e amplia a sensação de segurança, fatores especialmente valorizados pelas gerações mais jovens.

No entanto, Paulo pondera que esse movimento também precisa ser analisado com cuidado sob a ótica urbana.

“É inegável que esses condomínios funcionam como microcidades e facilitam muito a rotina, mas também precisamos refletir sobre o papel da metrópole. Uma cidade equilibrada ecologicamente e socialmente pressupõe pessoas nas ruas, ocupando o comércio local, utilizando equipamentos públicos e vivendo o espaço urbano“.

Para o arquiteto, o desafio de 2026 não está em enclausurar o morador em um ecossistema privado, mas em criar empreendimentos que dialoguem com o entorno, incentivem o caminhar, valorizem o bairro e contribuam para uma dinâmica urbana mais ativa.

“A tendência é termos cada vez mais empreendimentos onde o morador trabalha no coworking, treina na academia, usa a lavanderia e conversa com os vizinhos no lounge. Esse microcosmo expande a casa para além da metragem, mas ele precisa complementar a cidade e não substituí-la“, analisa.

E as casas? Elas ganharam novos formatos…

Para as novas casas, os projetos privilegiam plantas fluidas, integração entre áreas internas e externas, soluções modulares e materiais naturais revisitados com novas tecnologias | Projeto Atelier Paulo Tripoloni | Foto: Adriano Escanhuela

As casas urbanas e suburbanas também passam por uma atualização significativa. Já é cada vez mais comum e tende a se intensificar em 2026, encontrar imóveis com placas solares, espaços multifuncionais, jardins inteligentes e áreas externas que funcionam como um segundo living, ampliando o uso cotidiano da residência.

Mas, para Paulo, a transformação mais relevante não está apenas nas novas construções. “Mais do que erguer novas casas, vejo as reformas e o retrofit como o caminho mais coerente para o equilíbrio urbano e ambiental. Requalificar o que já existe, adaptar imóveis antigos a novos usos e melhorar o desempenho térmico e energético das construções é uma decisão estratégica para a cidade“, afirma.

Segundo ele, a casa de 2026 não é necessariamente maior ou mais tecnológica, é mais adaptável. Os ambientes mudam de função, anexos são incorporados, áreas antes subutilizadas ganham protagonismo e soluções modulares permitem expansões sem obras excessivas.

“As casas deixaram de ser rígidas. Hoje falamos de moradias que evoluem ao longo do tempo, que recebem novos módulos, novos usos e respondem aos ciclos da família. A flexibilidade deixou de ser atributo dos apartamentos e virou premissa no projeto residencial“, explica.

Construção modular

A construção modular se destaca pelo excelente isolamento térmico e acústico, resultado da precisão no encaixe dos módulos. De acordo com Paulo Tripoloni, esse controle minucioso assegura uma vedação superior que reduz a necessidade de climatização artificial e, consequentemente, o consumo de energia dos edifícios | Foto: Freepik

A construção modular entra em 2026 como uma das soluções mais estratégicas do setor, pois permite reduzir prazos, minimizar resíduos e viabilizar reformas limpas, tanto em casas quanto em apartamentos.

“Com módulos produzidos em fábrica, conseguimos ampliar espaços, reorganizar interiores e até realizar reformas estruturais sem o caos de uma obra convencional. Em muitos casos, isso reduz o tempo pela metade“, revela o profissional que já trabalhou com sistemas industrializados.

Além disso, casas podem receber anexos, estúdios, escritórios independentes e suítes extras com esse método, abrindo caminho para uma expansão mais rápida, silenciosa e precisa.

Modernidades que entram para a rotina imobiliaria

Mais do que automação, 2026 consolida um conjunto de tecnologias pensadas para reduzir tarefas, economizar recursos e simplificar o dia a dia, como por exemplo: sensores que passam a ajustar automaticamente luz e ventilação de acordo com a incidência solar e a presença de pessoas; fechaduras biométricas integradas ao celular oferecem mais praticidade e segurança; eletrodomésticos operam com rotinas programáveis; tomadas identificam o consumo energético e ajudam a evitar desperdícios; persianas automatizadas regulam o controle solar ao longo do dia; e sistemas de irrigação smart mantêm jardins internos e varandas com o mínimo de intervenção manual.

Para o arquiteto Paulo Tripoloni, a tecnologia tem um papel essencial na redução de desperdícios, pois os sistemas identificam excessos antes mesmo que o morador perceba. O imóvel passa a trabalhar a favor da economia, sem abrir mão do conforto | Projeto Atelier Paulo Tripoloni | Foto: Rafael Renzo

“O que chamamos de casa tecnológica não é mais um painel cheio de comandos. É a tecnologia trabalhando nos bastidores, resolvendo micro tarefas para liberar tempo e tornar o viver mais fluido“, finaliza Paulo Tripoloni.

