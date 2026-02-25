Nesta 6ª tem audiência pública da Saúde na Câmara de Americana

A Secretaria Municipal de Saúde de Americana realiza nesta sexta-feira (27), às 9h, a audiência pública para prestação de contas referente ao 3º quadrimestre de 2025. O encontro, aberto ao público, acontece no Plenário da Câmara Municipal de Americana, com transmissão ao vivo pelo YouTube, no canal oficial da Prefeitura (www.youtube.com/prefeituraamericanaoficial).

A audiência permite que a população acompanhe como estão sendo aplicados os recursos públicos na área da Saúde. Na ocasião, a pasta vai apresentar dados sobre atendimentos, programas executados e as ações realizadas pelos diversos setores, bem como a destinação dos recursos financeiros repassados pelos governos federal, estadual e municipal no período analisado. A iniciativa reforça o compromisso com a transparência e a gestão participativa.

“Nosso objetivo é sempre manter um diálogo aberto com a população, mostrando com clareza como cada investimento reflete em melhorias diretas na ponta, para quem utiliza o SUS. A audiência pública é uma ferramenta valiosa de cidadania, em que reforçamos nosso compromisso com uma gestão séria, eficiente e sempre focada no bem-estar dos americanenses”, destaca o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

A realização de audiências públicas para prestação de contas na Saúde é uma exigência legal prevista na Lei Federal nº 141/2012 e na Lei Municipal nº 5.717/2015, ambas voltadas à garantia do controle social sobre o SUS (Sistema Único de Saúde).

A Câmara Municipal de Americana está localizada na Avenida Monsenhor Bruno Nardini, nº 1.835, no Jardim Miriam.

