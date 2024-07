Novo Centro de Referência em Saúde da Mulher registra 744 atendimentos e procedimentos em junho

Entregue pelo prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, no dia 6 de junho, o Novo Centro de Referência em Saúde da Mulher de Santa Bárbara d’Oeste registrou 744 atendimentos durante o último mês. Em pouco mais de três semanas de funcionamento, foram 568 consultas e 176 exames e procedimentos.

Entre os atendimentos e procedimentos realizados na unidade estão consultas médicas em mastologia, ginecologia e pediatria, pré-natal de alto risco, planejamento reprodutivo (psicólogo), consultas de enfermagem, atendimentos com serviço social, avaliações cirúrgicas, ultrassonografias, biópsias, colposcopias, cardiotocografias anteparto, inserção de DIU, coleta de papanicolaou, histeroscopia diagnóstica e procedimentos ginecológicos.

O atendimento no Centro de Referência em Saúde da Mulher vem referenciado diretamente das UBSs (Unidades Básicas de Saúde), porta de entrada da Atenção Básica, ou por meio da Central de Regulação Municipal, quando se trata do primeiro agendamento. No espaço, as mulheres têm acesso ao atendimento ginecológico de alto risco e também trabalho de pré-natal de alto risco, além de cirurgias e exames mais complexos, que antes não eram realizados no Município.

O novo prédio conta com quatro consultórios ginecológicos, consultório odontológico, sala de ultrassom, espaço adolescente, espaço multiuso mamãe, sala de procedimentos, ampla recepção, salas de espera e sanitários adaptados para pessoas portadoras de necessidades especiais e ostomizadas, sendo projetado para possuir iluminação e ventilação naturais, com ar-condicionado, lâmpadas LED, energia solar com placas fotovoltaicas, com produção de energia renovável, limpa e sustentável.

A unidade está localizada ao lado do Centro de Exames e Diagnósticos, próximo ao Terminal Urbano, na área central, sendo uma das maiores estruturas da Saúde Pública do Município, com espaço tem 750 m² de área construída. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas.

Obras da Saúde

Além do Novo Centro de Referência em Saúde da Mulher, a Administração do prefeito Rafael Piovezan já entregou à população neste ano o Novo Complexo Regional de Saúde do Pérola, Novo Laboratório de Análises Clínicas do Município e o Novo CAPS Infantil. Na reta final está a construção do Novo Complexo Regional de Saúde do Jardim Europa. E em ritmo acelerado segue a construção do “Cidade Saúde”, às margens da Avenida Santa Bárbara, que abrigará diversos setores como o Centro de Especialidades, Central de Regulação, Atenção Básica e Vigilância em Saúde.

