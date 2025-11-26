O mercado cervejeiro nacional segue em constante expansão. O Brasil possui atualmente 1.949 cervejarias registradas, um aumento de 5,5% em relação a 2023 segundo o Anuário da Cerveja 2025 divulgado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). E com tantas marcas brasileiras investindo em qualidade e receitas elaboradas, as brasileiras têm conquistado destaque em premiações internacionais renomadas.

Um dos mais respeitados concursos internacionais do setor, o Brussels Beer Challenge (BBC) divulgou recentemente o resultado de sua 14ª edição. A competição que aconteceu em Marche-en-Famenne, na província de Luxemburgo, na Valônia, tem como objetivo premiar as melhores cervejas do mundo todo. Ao longo de três dias, 80 especialistas em cerveja de renome internacional avaliaram 1,7 mil cervejas e as melhores em cada categoria foram premiadas com medalhas de ouro, prata ou bronze.

Um dos destaques foi a Ashby, empresa de Amparo, interior de São Paulo, que já está no mercado desde 1993. Ela foi premiada com medalha de ouro na categoria Wheat, destinada às cervejas de trigo, com sua Ashby Weiss.

Mas não foi apenas no Brussels Beer Challenge 2025 que a Ashby Weiss foi contemplada com medalha de ouro, ela também conseguiu receber esse mesmo prêmio no Brazil International Beer Awards 2025.

A segunda edição do concurso aconteceu na cidade de Alagoinhas (BA), e teve a participação de 200 empresas de 43 países, que foram avaliadas por um júri formado por mais de 40 jurados internacionais de 20 nações. Assim como no Brussels Beer Challenge 2025, a Ashby Weiss ganhou ouro em uma categoria destinada às cervejas de trigo, que é a Weizenbock.

Inspirada nas tradicionais receitas da região da Baviera, na Alemanha, a Ashby Weiss é feita com maltes de trigo e de cevada. Além disso, como é comum no estilo, ela não é filtrada – o que a deixa naturalmente turva e acumula leveduras no fundo da garrafa.

Cerveja Weiss da Ashby

A Ashby Weiss acumula mais de 10 prêmios conquistados em premiações internacionais, incluindo medalha de ouro no European Beer Challenge 2022.

Além desta medalha de ouro com a Ashby Weiss, a cervejaria ganhou uma outra medalha de ouro na categoria Fresh Hop Beer no Brazil International Beer Awards 2025 com a Ashby Pilsen Hops.

Ela é uma American Pilsen que passa pelo processo de dry hopping – que é a adição de lúpulos durante a fermentação da cerveja- tornando-a lupulada com sabor equilibrado e refrescante. Naturalmente turva, é uma cerveja com sabor e aroma cítricos e lupulados. Essa é a primeira medalha de ouro que a Ashby Pilsen Hops recebe desde que foi lançada.

“A paixão pela cerveja é algo universal, transcende barreiras, idiomas e culturas, e é exatamente por esse motivo que os rótulos brasileiros ano após ano se destacam em concursos nacionais e internacionais, pois o Brasil se tornou referência no setor por investir em diferenciais, receitas elaboradas e ingredientes selecionados”, afirma Scott Ashby, fundador da Ashby.

Sobre a Ashby- Foi no ano de 1993 que Scott Ashby, americano que chegou ao Brasil em 1992, decidiu montar, na cidade Amparo, SP, a primeira Micro Cervejaria do Brasil, a fim de trazer ao país o conceito de cervejas especiais dos EUA. Scott, físico, apaixonado por cervejas, ingressou no curso Cervejeiro na Universidade da Califórnia no ano de 1990 e, logo em seguida começou a trabalhar na cervejaria americana Wasatch, onde permaneceu por dois anos. Antes disso, Scott já era homebrewer e produzia cervejas para seus amigos, que rapidamente consumiam toda a produção caseira.

E a diferenciação da empresa já começou quando pensou em montar uma fábrica na cidade de Amparo, SP, circuito das Águas Paulistas. Como essas bebidas são compostas por 95% de água, a qualidade desta na fabricação é extremamente relevante. Por isso, a Ashby, escolheu estrategicamente o melhor lugar para suas instalações. As águas de Amparo, além de conservar a pureza que brota da terra, têm um equilíbrio excelente entre sais e minerais tornando-a perfeita para a fabricação de chopes e cervas de qualidade ímpar.

Foi graças à Ashby que o cenário do mercado nacional começou a experimentar um novo conceito de cervas diferenciadas, o que antes era privilégio para poucos.

