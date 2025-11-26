Orquestra Sinfônica de Americana apresenta concerto “Back to the Blues” no Teatro Municipal

A Orquestra Sinfônica Municipal de Americana (OSMA) apresenta o concerto “Back to the Blues”, nesta quinta-feira (27), às 20h, no Teatro Municipal Lulu Benencase. A apresentação terá entrada solidária, por meio da doação de uma caixa de bombom para o Fundo Social de Solidariedade, e os ingressos podem ser reservados pelo site ingressodigital.com. O Teatro fica na Rua Gonçalves Dias, nº 696, no Jardim Girassol.

Realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com classificação indicativa livre, o concerto traz ao público uma celebração vibrante do gênero que moldou a música moderna, reunindo sucessos que marcaram gerações. No repertório, apenas “os clássicos dos clássicos”: Ray Charles, B.B. King, Muddy Waters, Robert Johnson, Joe Bonamassa, Jimi Hendrix e muitos outros ícones que definiram a estética, a força e a identidade cultural do blues.

O cantor, guitarrista e pesquisador Rodrigo Barros, idealizador do projeto, sobe ao palco acompanhado por Fábio Covolan (guitarra), Renne Froner (bateria) e Mateus Pavan (teclas e hammond). A apresentação ganha um brilho especial com os arranjos orquestrais inéditos preparados pelo maestro e diretor artístico Álvaro Peterlevitz, que imprime à sonoridade do blues a profundidade e a riqueza tímbrica da orquestra, criando um encontro potente entre tradição e inovação.

“Será uma verdadeira viagem pelas raízes profundas do blues, com toda a intensidade que esse estilo carrega. Os arranjos orquestrais revelam novas cores e detalhes das músicas, ampliando ainda mais a experiência do público”, destaca o maestro Álvaro.

Combinando tradição afro-americana, memória, técnica e performance, o concerto busca resgatar a força expressiva do blues em suas diversas fases, das gravações de Robert Johnson aos solos incendiários de Hendrix, passando pelo lirismo de Ray Charles e pela sonoridade marcante de B.B. King, em uma noite que promete energia, história, emoção e grandes interpretações.

“Eventos como este mostram a força artística da nossa Orquestra e a importância de ampliarmos o diálogo entre diferentes expressões musicais. O concerto reúne tradição, pesquisa e criatividade em um formato que aproxima o público de um gênero fundamental para a música moderna. É uma alegria poder oferecer à população experiências ricas e acessíveis, valorizando nossos músicos e fortalecendo a formação cultural da cidade”, ressalta o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

