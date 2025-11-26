Teatro Municipal de Nova Odessa traz o Concerto “Entre Jazz e Magia”

Banda Sinfônica apresenta nesta 5ª às 20h, pela Semana da Música, repertório especial com entrada gratuita e direção de Marco Almeida

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio do Departamento Municipal de Cultura e Turismo, realiza nesta quinta-feira (27/11), às 20h, no Teatro Municipal Divair Moreira, o Concerto especial “Entre Jazz e Magia”, em celebração à Semana da Música. A apresentação será conduzida pela Banda Sinfônica de Nova Odessa, sob direção e regência do maestro Marco Almeida. Com entrada gratuita, a população está convidada a prestigiar a Banda Sinfônica de Nova Odessa e a celebrar a música em mais uma iniciativa que integra a programação da Semana da Música.

A programação reúne um repertório que transita pelo jazz, tango e por trilhas emblemáticas do cinema, com a participação do flautista da Orquestra Sinfônica de Piracicaba, Felipe Santos e o trompetista argentino, Matias Nieva. Serão executadas obras de compositores consagrados, como Mike Mower, Astor Piazzolla, Ernesto Lecuona, Louiguy e John Williams, compondo uma apresentação marcada pela técnica apurada e pela expressividade musical.

“Promover a Semana da Música com um Concerto desse nível demonstra o empenho da Administração com a cultura e com a valorização dos nossos artistas. É uma oportunidade para a população vivenciar um espetáculo de qualidade e fortalecer o vínculo com o Teatro Municipal e com a Banda Sinfônica”, destacou o gestor do Departamento de Cultura e Turismo, Lucas Frigeri.

