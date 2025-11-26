“Saúde sem Tabaco”: Santa Bárbara encerra último grupo de 2025

Inscrições para novas turmas em 2026 podem ser realizadas nas UBSs

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, encerrou nesta segunda-feira (24) o último grupo deste ano do Programa “Saúde sem Tabaco”. Durante o encontro, foi realizada a última reunião de manutenção, avaliação final e entrega de certificados aos participantes pela conclusão do grupo, além da tradicional confraternização junto à equipe.

O programa já conta com inscrições abertas para novas turmas no próximo ano. Os interessados devem procurar a UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima à residência. O objetivo é auxiliar as pessoas a deixarem de fumar, com reuniões semanais durante aproximadamente três meses.

Em 2025 foram realizados três grupos, com encontros promovidos no Centro Social Urbano. Das pessoas que participaram ao longo do ano, 21 finalizaram algum grupo e relataram terem deixado de fumar após a conclusão.

Participantes

No decorrer da iniciativa, os participantes passaram por acolhimento com preenchimento das fichas e aplicação de testes para avaliação do grau de dependência à nicotina, reuniões motivacionais, consultas médicas e avaliação bucal, reuniões terapêuticas e reuniões de manutenção.

Sob a coordenação do NAC (Núcleo de Ações Coletivas), da Secretaria de Saúde, o programa conta com uma equipe multidisciplinar, que oferece gratuitamente apoio médico, odontológico, psicológico, farmacêutico e de serviço social para os participantes.

Os profissionais envolvidos foram todos capacitados pelo CRATOD (Centro de Referência de Álcool, Tabaco e outras Drogas) em São Paulo. Historicamente cerca de 40 a 50% do total de participantes deixam de fumar ao término da participação no grupo antitabagismo.

