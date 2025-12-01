CESB de Portas Abertas celebra 3 anos em manhã de educação ambiental e conexão com a natureza

Mais notícias da cidade e região

O Centro Ecológico de Santa Bárbara (CESB) celebrou, no sábado (29), seus três anos de atuação com o evento “CESB de Portas Abertas”, que recebeu cerca de 600 visitantes ao longo da manhã. A iniciativa aproximou a população das ações de educação ambiental desenvolvidas no município e apresentou os projetos, espaços naturais e serviços oferecidos pelo local e seus parceiros.



Ao longo da programação, o público participou de oficinas, estações interativas e atividades práticas que ampliaram o conhecimento sobre temas ambientais e mostraram, na prática, como a educação ambiental é desenvolvida de forma integrada, significativa e transformadora.



As famílias puderam explorar os espaços naturais do município e conhecer o trabalho realizado por importantes instituições parceiras, entre elas cooperativas de reciclagem, o serviço de equoterapia, o CETRAS (Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres), o Canil da Guarda Municipal, o Departamento de Vigilância em Zoonoses, o Bem-Estar Animal, a Secretaria de Meio Ambiente e o DAE (Departamento de Água e Esgoto).



Entre as ações de destaque, estiveram as oficinas de plantio, que permitiram aos participantes contribuir diretamente para o cultivo de sementes de espécies nativas do bioma local. Essas mudas serão destinadas à recuperação de áreas de mata ciliar do município.



O evento também ofereceu doação de mudas, vacinação e microchipagem de cães, além de possibilitar a adoção de animais, momentos que reforçaram o cuidado, a responsabilidade e o bem-estar animal.



A manhã no CESB foi marcada por tranquilidade, convivência e reconexão com a natureza. Famílias, crianças, jovens e adultos circularam pelos espaços em um ambiente acolhedor e educativo, reafirmando o CESB como referência em ações socioambientais no município.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP