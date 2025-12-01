Os domínios de topo de código de país “.br” e “.pt” ampliaram a parceria de décadas com um acordo, firmado nesta segunda-feira (24), para aperfeiçoar a cooperação em infraestrutura DNS, em aspectos de cibersegurança, na promoção da associação lusófona de ccTLDs e na troca de experiências, entre outros. O objetivo em comum é promover a melhoria da Internet em âmbito global.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A assinatura do acordo aconteceu em Portugal, com a presença de Luísa Ribeiro Lopes, presidente do conselho diretivo do .pt, Marta Moreira Dias, membro do conselho diretivo do .pt, e Frederico Neves, diretor de Serviços e Tecnologia do .br.

Domínios Brasil e Portugal

Dadas as frequentes consultas a sítios .br a partir de Portugal e .pt a partir do Brasil, ambos hospedarão infraestutura DNS da contra-parte contribuindo para melhorar a resolução de nomes do .br e do .pt.

“Esse acordo é importante porque reforça o .br como um ponto firme na Internet global. Brasil e Portugal têm laços sólidos de cooperação e estamos muito felizes em poder ampliar as conversas que mantemos há muitos anos. Estamos sempre dispostos a colaborar com outros operadores de ccTLDs nessa modalidade, fortemente orientados pelo caráter original de cooperação que a Internet proporciona”, reforça Frederico Neves.

Sobre o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR –

O Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR — NIC.br (https://nic.br/) é uma entidade civil de direito privado e sem fins de lucro, encarregada da operação do domínio .br, bem como da distribuição de números IP e do registro de Sistemas Autônomos no País.

O NIC.br implementa as decisões e projetos do Comitê Gestor da Internet no Brasil – CGI.br desde 2005, e todos os recursos arrecadados provêm de suas atividades que são de natureza eminentemente privada. Conduz ações e projetos que trazem benefícios à infraestrutura da Internet no Brasil. Do NIC.br fazem parte: Registro.br (https://registro.br), CERT.br (https://cert.br/), Ceptro.br (https://ceptro.br/), Cetic.br (https://cetic.br/), IX.br (https://ix.br/) e Ceweb.br (https://ceweb.br), além de projetos como Internetsegura.br (https://internetsegura.br) e Portal de Boas Práticas para Internet no Brasil (https://bcp.nic.br/). Abriga ainda o escritório do W3C Chapter São Paulo (https://w3c.br/).

Leia + sobre Tecnologia, ciência e celulares