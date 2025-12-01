Prefeitura de Americana lança Protocolo de Atendimento para Mulheres em Situação de Violência

A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) da Prefeitura de Americana, por meio do programa Americana por Elas e em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) e colaboradores, lançou o Protocolo de Atendimento para Mulheres em Situação de Violência, na manhã desta sexta-feira (28), em cerimônia na sede da pasta, no Jardim São Roque. A iniciativa organiza e cria procedimentos para aprimorar e qualificar o atendimento às mulheres em situação de violência no município.

“Parabenizo a todos os envolvidos na elaboração do Protocolo de Atendimento para Mulheres em Situação de Violência. Desde o início da nossa gestão, Americana tem voltado os olhos para este trabalho, atuando com firmeza e prevenção no enfrentamento da violência contra a mulher, por meio do programa Americana por Elas, sempre em parceria com o Conselho dos Direitos da Mulher, que tem realizado um trabalho fundamental. É motivo de orgulho para mim e para o vice-prefeito Odir Demarchi poder oferecer às mulheres de Americana um protocolo que trará mais segurança, humanização e amparo para as mulheres e mais oportunidades para que possam superar a violência e reconstruir suas vidas com dignidade”, disse o prefeito Chico Sardelli, em mensagem enviada aos presentes na cerimônia.

As ações implementadas foram destacadas pela secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes. “O Protocolo de Atendimento foi elaborado com a participação de representantes do Comitê Americana por Elas, secretarias municipais e outras instâncias, através de reuniões entre os diversos segmentos, responsáveis pelo atendimento e proteção dos direitos da mulher. Com a sistematização e divulgação dos procedimentos padronizados, o trabalho fica ainda mais completo, facilitando e orientando o desenvolvimento da rede de atendimento. Agradecemos a todos os envolvidos neste trabalho, ao prefeito Chico e ao vice Odir pelo apoio e confiança, o que tornou possível a viabilização deste projeto em prol das mulheres”, disse.

O Protocolo de Atendimento contemplará também as seguintes implementações: Relatório Padrão como um importante instrumento de padronização, de agilização das intervenções e de prevenção de revitimizações da mulher em situação de violência; e as capacitações, o monitoramento e avaliação para levantamento de desafios e das necessidades de melhoria, que serão implementadas pelo Comitê Americana Por Elas.

O delegado da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) do município, Edson Antonio dos Santos, destacou a importância do protocolo. “Protocolos e atitudes são fundamentais para auxiliar a questão da situação da violência contra a mulher. A Delegacia de Defesa da Mulher de Americana espera e deseja que o protocolo tenha resultado, funcione e promova esta integração de ações na rede. Queremos que todas as mulheres sejam protegidas”, afirmou.

O trabalho, que faz parte do Programa Municipal de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher e Promoção da Equidade de Gênero – Americana por Elas, contou com as participações do Comitê Americana por Elas, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e parceiros, e foi sistematizado pela empresa Duas Andorinhas.

“A implantação do protocolo é uma iniciativa muito importante, que demonstra que Americana está atuante, mas temos um caminho muito maior ainda para enfrentar a questão da violência contra as mulheres. O esforço foi grande para elaborar o protocolo. Infelizmente, não irá fazer com que a violência possa acabar, mas o protocolo faz com que a mulher que sofre violência consiga ter um atendimento digno”, enfatizou a presidente do CMDM, Joyce Taunay.

O programa Americana por Elas, instituído pelo decreto nº 12.832, de 9 de novembro de 2021, tem a coordenação da SASDH e foi criado com a finalidade de materializar a promoção da equidade de gênero e o enfrentamento da violência contra a mulher um marco na construção de avanços na cidadania e na qualidade de vida da população. A elaboração do protocolo municipal e procedimentos para atendimento humanizado à mulher em situação de violência é um dos objetivos do programa.

“O protocolo é um marco civilizatório, um conjunto de regras, um direito que contribuirá para a construção de políticas públicas, abrangendo os poderes Público, Legislativo e Judiciário. É preciso vontade política para a implementação de ações que combatam a violência contra as mulheres. Precisamos do comprometimento de todos e pensar na cidade que queremos”, disse a vice-presidente do CMDM, Léa Amábile.

Os próximos passos para o aprimoramento do trabalho de enfrentamento à violência contra a mulher serão: a implementação de sistema de monitoramento contínuo dos fluxos de atendimento setoriais; revisão do Plano Municipal de Políticas para as Mulheres; capacitação da rede de atendimento; e promoção de campanhas de conscientização.

“Hoje lançamos um protocolo muito bem trabalhado e aguardado por toda a nossa equipe e nossa rede de atendimento. Foi um documento complexo por se tratar de situação de violência, mas que irá tornar mais digno o atendimento para essa questão tão delicada”, disse a diretora da Unidade de Assistência Social e Direitos Humanos, Beatriz Betoli Bezerra.

O Protocolo de Atendimento para Mulheres em Situação de Violência pode ser acessado no site da Prefeitura, na pasta da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos: https://www.americana.sp.gov.br/americana-index.php?a=secretaria_8.

Também compareceram à cerimônia as vereadoras Talitha De Nadai e Professora Juliana e o vereador Levi Rossi; o secretário municipal de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão; a presidente do COMID (Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa), Mariana Zimermann; a presidente do CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social), Geisa Celeste da Silva; a coordenadora de Direitos Humanos da SASDH, Cibele Ascari, e a técnica de referência de Políticas Públicas para Mulheres e Igualdade de Gênero, Cristiane Rami.

