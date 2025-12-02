Trecho da Rua Fernando de Camargo será interditado a partir desta terça para montagem do show do Rosa de Saron

Mais notícias da cidade e região

A Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), vai interditar a partir desta terça-feira (2), às 5h, o trecho da Rua Fernando de Camargo em frente à Praça Comendador Müller, entre as ruas Washington Luiz e Rui Barbosa, no Centro. A medida será necessária para a montagem da estrutura para o show da banda Rosa de Saron, que acontece no sábado (6), às 20h, como parte da programação “EnCantos e Luzes de Natal 2025”, promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

O trecho permanecerá fechado para o fluxo de veículos até a próxima segunda-feira (8), período que inclui também os trabalhos de desmontagem do evento. O local estará devidamente sinalizado pela equipe da Utransv, para garantir a segurança de motoristas e pedestres.

O grupo de rock cristão Rosa de Saron, referência nacional no segmento, tem origem no movimento da Renovação Carismática Católica e a admiração de diversas correntes cristãs. São mais de 30 anos de estrada e 370 milhões de visualizações no YouTube. Embalada por canções que expressam temas como fé, reflexão, amor e renovação, a apresentação reforça o espírito natalino transmitido pela programação especial do município. Também no sábado, o show de abertura, às 18h, será do Ministério ComVocação, de Americana, que apresentará um repertório especial com músicas de Frei Gilson.

A programação completa do “EnCantos e Luzes de Natal 2025” pode ser conferida no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP