Quedas sucessivas no preço do arroz impõem um freio à inflação

O arroz ganhou status de âncora da economia ao impedir o avanço da inflação nas gôndolas dos supermercados paulistas em outubro. A análise faz parte do Índice de Preços dos Supermercados (IPS), feito pela APAS – Associação Paulista de Supermercados em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

O estudo demonstra que os preços da subcategoria de cereais recuaram 2,60% em outubro, mantendo a tendência de queda observada desde o segundo trimestre de 2024. A subcategoria acumula deflação de -17,48% no ano e -17,93% em 12 meses. Esse desempenho reflete a abundância nas safras e o arrefecimento dos preços internacionais, impactando diretamente alimentos básicos como arroz, milho e feijão.