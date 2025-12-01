Guarda Municipal de Americana abre concurso público para quatro funções

A Guarda Municipal de Americana (GAMA) está com inscrições abertas para o concurso público que visa preencher vagas em quatro funções: técnico de contabilidade, técnico em segurança do trabalho, encarregado de seção de almoxarifado e encarregado de seção de pessoal. O edital foi publicado no Diário Oficial da última sexta-feira (28), disponível no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br).

As inscrições vão até o dia 29 de dezembro e devem ser realizadas no site do Instituto Avança SP (www.avancasp.org.br), responsável pelo concurso. O valor da inscrição é de R$ 75,27, para os cargos que exigem ensino médio e técnico, e de R$ 91,23, para aqueles que requerem ensino superior.

Confira as especificações de cada cargo:

– Técnico de contabilidade: salário de R$ 3.343,69 mais 50% de adicional de risco. O candidato precisa ter ensino médio completo e curso técnico em contabilidade;

– Técnico em segurança do trabalho: salário de R$ 4.222,01 mais 50% de adicional de risco. É necessário ensino médio completo e curso técnico na área de atuação;

– Encarregado de seção de almoxarifado: salário de R$ 6.322,42 mais 50% de adicional de risco. Os pré-requisitos são ensino superior completo em Administração, Gestão de Logística ou Ciências Contábeis e registro no conselho de classe;

– Encarregado de seção de pessoal: salário de R$ 6.322,42 mais 50% de adicional de risco. Os pré-requisitos são ensino superior completo em Administração, Gestão de Logística ou Ciências Contábeis e registro no conselho de classe.

Além do salário, o servidor tem direito também a vale-alimentação de R$ 980,00 e vale-transporte.

As provas estão previstas para o dia 25 de janeiro de 2026, e a expectativa é que a divulgação do resultado final ocorra em 25 de fevereiro.

