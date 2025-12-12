Chegou a vez da Cetesb ser ouvida- A Comissão Especial de Estudos para recuperação, preservação e utilização da Represa do Salto Grande da Câmara Municipal de Americana se reuniu na quarta-feira (10) com representantes da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) para levantar informações sobre a viabilidade do uso da represa para abastecimento público de água.

Participaram da reunião a vereadora Talitha De Nadai (PDT), presidente da comissão; os vereadores Gutão do Lanche (AGIR), Levi Rossi (PRD), Professora Juliana (PT) e Renan de Ângelo (Podemos), membros; e as representantes da Cetesb: Mayla Matsuzaki Fukushima, diretora de avaliação de impacto ambiental; Fernanda Sobral, assistente executiva da diretoria; e Vanessa Hermida Fidalgo Guerreiro, gerente do Departamento de Desenvolvimento de Ações Estratégicas e Licenciamento.

Durante o encontro, a presidente da Comissão entregou um ofício à diretora com questionamentos sobre a disponibilização de laudos de análise periódica da qualidade da água. Mayla explicou que a gestão da Represa do Salto Grande é operada pela CPFL e que a Cetesb atua na regularização, podendo solicitar ajustes nos programas de monitoramento, planejando dar mais velocidade a essas análises a partir de 2026.

Diretora da Cetesb opinou

Contudo, a diretora alertou que será necessário monitoramento específico para abastecimento público e que a altura da captação dependerá de estudo sobre sedimentos e presença de espécies de cianobactérias. “O DAE de Americana poderia iniciar conversa com a CPFL e com o comitê PCJ para discutir a viabilidade de uso da represa e planos de abastecimento para a região”, sugeriu a diretora.

Ao final da reunião, a presidente da comissão avaliou como positivo o resultado do debate.

“Nosso papel é buscar todas as informações técnicas necessárias para que a represa se torne uma fonte hídrica de abastecimento para a região do Pós-Anhanguera. A transparência e o acesso aos laudos periódicos da Cetesb e à análise do processo de regularização da CPFL são fundamentais para embasar a tomada de decisão sobre o uso futuro da Represa do Salto Grande. Saímos desta reunião com dados cruciais que direcionarão nossos próximos passos”, disse Talitha De Nadai.

