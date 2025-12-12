A vereadora Talitha De Nadai (PDT) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações ao Poder Executivo sobre o cronograma de obras, reformas e manutenções realizadas nas unidades da rede pública municipal de ensino, incluindo Casas da Criança, EMEIs e EMEFs.

No documento, a parlamentar relata que em visitas recentes a diversas unidades constatou problemas estruturais, como prédios antigos e sem intervenções recentes de revitalização. Além disso, pais de alunos relataram preocupação sobre o estado de conservação das escolas.

Fala Talitha

“Precisamos garantir transparência sobre a situação da infraestrutura escolar e assegurar que nossas crianças e profissionais da educação tenham ambientes adequados, seguros e acolhedores. É fundamental que o espaço escolar seja saudável e estimulante para que cada criança possa aprender, se desenvolver e alcançar seu potencial,” afirma Talitha.

A autora questiona se existe uma relação das escolas que contam com obras em andamento; se existe um cronograma oficial de reformas para 2026; dados sobre o orçamento destinado às melhorias, prazos de conclusão das obras em execução e a realização de vistorias técnicas recentes e principais demandas apresentadas por diretores, professores e pais.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (16) e será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

Renan de Angelo cobra ações urgentes para revitalizar a Praça Alfredo Caetano Ribeiro

O vereador Renan de Angelo apresentou o Requerimento nº 1085/2025 pedindo informações à Prefeitura de Americana sobre a situação da Praça Alfredo Caetano Ribeiro, localizada na Rua Júlio Prestes.

No documento, Renan questiona se existe um diagnóstico atualizado sobre o estado da praça e se há previsão de obras de revitalização, incluindo melhorias na iluminação, manutenção de pisos e bancos, jardinagem, acessibilidade e reparos no calçamento do entorno.

O vereador também solicita dados sobre a manutenção regular do espaço, como limpeza e roçagem, além de informações sobre eventuais equipamentos esportivos ou de lazer existentes e possíveis reformas ou ampliações.

Outro ponto abordado é a segurança: Renan quer saber se há registros de vandalismo, furtos ou situações de insegurança e se está previsto o reforço da iluminação ou a instalação de câmeras. Além disso, ele questiona se há recursos previstos no orçamento municipal de 2025 para melhorias na praça.

Segundo o vereador, a praça é um espaço importante de convivência para moradores e trabalhadores da região, e sua conservação é fundamental para garantir lazer, segurança e qualidade de vida à comunidade.

O requerimento será encaminhado às secretarias responsáveis para resposta oficial.

