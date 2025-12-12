Da sala de aula ao gabinete: jovem escreve por um planeta melhor em Hortolândia

Leia Mais notícias da cidade e região

Ana Clara, aluna da Escola Estadual Professora Paulina Rosa, conquistou o 2º lugar nacional em concurso sobre mudanças climáticas com uma carta dirigida ao prefeito Zezé Gomes — e a entregou pessoalmente em um encontro que celebrou a educação, a consciência ambiental e o protagonismo juvenil

Havia uma emoção especial circulando pelo gabinete do prefeito Zezé Gomes nesta semana. Não era uma reunião comum, de pautas burocráticas ou decisões urgentes. Era a celebração silenciosa de um gesto simbólico, poderoso e necessário: o de uma jovem que acredita que suas palavras podem transformar a cidade — e o planeta.

A estudante Ana Clara de Souza Duarte, do 9º ano da Escola Estadual Professora Paulina Rosa, no Jardim Santa Rita de Cássia, foi recebida com orgulho pelo prefeito após conquistar o 2º lugar nacional no 12° Concurso de Redação do Instituto “Jogue Limpo”, na Categoria Carta. O tema proposto — “Mudanças Climáticas: Como Podemos Ajudar o Planeta?” — ganhou nas mãos de Ana Clara uma voz doce, mas firme, que chama à responsabilidade coletiva e ao cuidado com a vida.

E essa voz foi endereçada a alguém que conhece de perto essa luta: o prefeito Zezé, que por anos esteve à frente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente antes de assumir o comando da Prefeitura. Ela levou consigo a carta original, entregue pessoalmente — gesto que selou a força do encontro entre juventude, educação e gestão pública.

“Quando um jovem acredita que pode fazer a diferença, uma cidade inteira se transforma. A Ana Clara nos inspira a continuar trabalhando para que Hortolândia seja referência em sustentabilidade e inclusão”, destacou o prefeito, emocionado.

No encontro, a estudante esteve acompanhada pela mãe, Deliane de Souza Duarte, pela professora Veronie Rossetto, pelo diretor da escola André Luiz Chiarello e pelo vereador Ananias José Barbosa, que apresentou moção de congratulações aprovada pela Câmara Municipal em reconhecimento à conquista da jovem.

Selecionada

“A escola vibrou. A cidade comemora. Como única representante de Hortolândia selecionada para a categoria em todo o país, Ana Clara levou consigo o orgulho dos colegas, professores e gestores, sendo exemplo do que a educação pode gerar quando estendida além das paredes da sala de aula”, contou o diretor Chiarello.

Para Ana Clara, escrever foi um ato de coragem — e esperança: “Eu quis mostrar que a mudança começa com a gente. Cada gesto importa. E eu queria que o prefeito soubesse que nós, estudantes, também estamos pensando no futuro da cidade e do planeta”, destacou a jovem.

“Premiações nacionais como essa não apenas reconhecem o talento, mas despertam a consciência cidadã de toda uma geração que cresce em meio às urgências climáticas e sociais do século XXI. É a educação que floresce no terreno fértil do comprometimento coletivo”, afirmou Zezé.

O vereador Ananias fez questão de ressaltar esse simbolismo. “A Ana Clara representa a voz de muitos jovens que querem construir um lugar melhor para viver. Seu exemplo precisa chegar a todos os cantos da cidade”, declarou Ananias.

“Do gabinete à Câmara Municipal, das páginas escritas às sementes plantadas, o que fica é a certeza de que Hortolândia tem no presente a força do seu futuro.

Jovens como Ana Clara acendem novas luzes no caminho, lembrando a todos que a transformação começa com a palavra, com o gesto e com o sonho. E Hortolândia celebra. Celebra porque educa. Celebra porque acredita. Celebra porque sabe que quando a juventude assume o protagonismo, o amanhã chega mais cedo — e, neste caso, mais verde”, finalizou o prefeito hortolandense.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP