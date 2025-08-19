Cetesb realiza operação especial para fiscalização de veículos a diesel

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) realiza, no próximo dia 19 de agosto, das 9h às 13h, a terceira grande operação de 2025 para fiscalização de caminhões, caminhonetes e ônibus movidos a diesel. A ação vai ocorrer simultaneamente em 28 pontos do estado. Um dos locais é o km 128,5 da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Americana.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
O objetivo é reduzir a emissão de fumaça preta, que agrava a poluição do ar no período de estiagem. Nos locais de fiscalização, técnicos da Cetesb, em parceria com a Polícia Militar Rodoviária, Polícia Militar Ambiental e Polícia Rodoviária Federal, vão medir visualmente a densidade da fumaça que sai do escapamento: quanto mais escura, maior o nível de poluição.
Em Sorocaba, haverá também teste para verificar se os caminhões estão usando corretamente o ARLA32, líquido que ajuda a reduzir a emissão de gases poluentes, e medição mais detalhada da fumaça.
Veículos flagrados emitindo fumaça preta acima dos padrões ou com irregularidades no sistema de controle de emissões serão autuados.
Nas duas primeiras operações do ano, realizadas em 13 de maio e 10 de julho, foram fiscalizados 72.176 veículos e emitidas 894 autuações.
SERVIÇO Cetesb
Data: 19/08/2025 (terça-feira)
Horário: 9h às 13h
Locais: 28 pontos de rodovias e avenidas no estado de São Paulo
Parceria: Polícia Militar Rodoviária, Polícia Militar Ambiental e Polícia Rodoviária Federal
|PONTOS DE FISCALIZAÇÃO
|1
|Rodovia Anchieta, km 17,5 – Sul, São Bernado do Campo
|SP-150
|2
|Rodovia Dutra km 215 (Sentido SP/RJ – pista lateral)
|BR-116
|3
|Rodovia Raposo Tavares, km 35,9, Cotia (Referência: Posto da Polícia Militar Rodoviária Estadual)
|SP-270
|4
|Rodovia Anhanguera, km 53, (sentido interior/capital), Posto de Apoio Autoban – Balança
|SP-330
|5
|Av. Interlagos, 635 (em frente ao posto de combustível)
|6
|Rodovia Ayrton Senna, km 41 – Itaquaquecetuba
|SP-070
|7
|Avenida Escola Politécnica, nº 3600 (referência: instalações do Auto Posto Marapé)
|8
|Rodovia Fernão Dias, km 62, GRAAL de Mairiporã
|BR-381
|9
|Rodovia Anhanguera, km 128,5
|SP-330
|10
|Rodovia Anhanguera, Km 89+550 (sentido norte: capital-interior)
|SP-330
|11
|Rodovia dos Bandeirantes, km 58 (Sentido interior- capital)
|SP-348
|12
|Rodovia Washington Luiz, km 159+600 Norte (sentido interior)
|SP-133
|13
|Rodovia Prof. Zeferino Vaz (SP 332), km 129 (norte)
|SP-332
|14
|Rodovia Fausto Santo Mauro, km 128, Sentido Norte (Piracicaba – Rio Claro)
|SP-127
|15
|Rodovia SP 79, km 71, Bairro Éden (base da Policia Militar)
|SP-079
|16
|Rodovia Dom Pedro I, Km78 Sul
|SP-065
|17
|Rodovia Marechal Rondon, km 530 + 300 m
|SP-300
|18
|Rodovia SP 294, km 452
|SP-294
|19
|Rodovia Washington Luiz, km 421, Cedral-SP (sentido Interior/capital, próximo à Base da Polícia Rodoviária Estadual)
|SP-310
|20
|Rodovia Euclides da Cunha (SP 320), km 495 + 180 metros, Cosmorama (sentido interior – capital)
|SP-320
|21
|Rodovia Faria Lima, km 411 + 800 m
|SP-326
|22
|Rodovia SP 225 (Comandante João Ribeiro de Barros), km 223, Pederneiras
|SP-225
|23
|Rodovia Candido Portinari, km 397 (pista Norte)
|SP-334
|24
|SP 253, Km 208 (sentido Oeste)
|SP-253
|25
|Rod. Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-340), km 159, (Base da PM Rodov. – Mogi Mirim), sentido interior-capital, município Mogi Mirim/SP
|SP-340
|26
|Rod. Régis Bittencourt, Km 441 + 883 Pista Norte – Registro – SP
|BR-116
|27
|Rodovia dos Imigrantes, km 56+500, Cubatão
|SP-160
|28
|Rodovia Dutra, km 165 (sentido RJ/SP) logo após o pedágio
|BR-116
Mais notícias da cidade e região