Cetesb realiza operação especial para fiscalização de veículos a diesel

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) realiza, no próximo dia 19 de agosto, das 9h às 13h, a terceira grande operação de 2025 para fiscalização de caminhões, caminhonetes e ônibus movidos a diesel. A ação vai ocorrer simultaneamente em 28 pontos do estado. Um dos locais é o km 128,5 da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Americana.

O objetivo é reduzir a emissão de fumaça preta, que agrava a poluição do ar no período de estiagem. Nos locais de fiscalização, técnicos da Cetesb, em parceria com a Polícia Militar Rodoviária, Polícia Militar Ambiental e Polícia Rodoviária Federal, vão medir visualmente a densidade da fumaça que sai do escapamento: quanto mais escura, maior o nível de poluição. Em Sorocaba, haverá também teste para verificar se os caminhões estão usando corretamente o ARLA32, líquido que ajuda a reduzir a emissão de gases poluentes, e medição mais detalhada da fumaça. Veículos flagrados emitindo fumaça preta acima dos padrões ou com irregularidades no sistema de controle de emissões serão autuados. Nas duas primeiras operações do ano, realizadas em 13 de maio e 10 de julho, foram fiscalizados 72.176 veículos e emitidas 894 autuações. SERVIÇO Cetesb Data: 19/08/2025 (terça-feira)

Horário: 9h às 13h

Locais: 28 pontos de rodovias e avenidas no estado de São Paulo

Parceria: Polícia Militar Rodoviária, Polícia Militar Ambiental e Polícia Rodoviária Federal PONTOS DE FISCALIZAÇÃO 1 Rodovia Anchieta, km 17,5 – Sul, São Bernado do Campo SP-150 2 Rodovia Dutra km 215 (Sentido SP/RJ – pista lateral) BR-116 3 Rodovia Raposo Tavares, km 35,9, Cotia (Referência: Posto da Polícia Militar Rodoviária Estadual) SP-270 4 Rodovia Anhanguera, km 53, (sentido interior/capital), Posto de Apoio Autoban – Balança SP-330 5 Av. Interlagos, 635 (em frente ao posto de combustível) 6 Rodovia Ayrton Senna, km 41 – Itaquaquecetuba SP-070 7 Avenida Escola Politécnica, nº 3600 (referência: instalações do Auto Posto Marapé) 8 Rodovia Fernão Dias, km 62, GRAAL de Mairiporã BR-381 9 Rodovia Anhanguera, km 128,5 SP-330 10 Rodovia Anhanguera, Km 89+550 (sentido norte: capital-interior) SP-330 11 Rodovia dos Bandeirantes, km 58 (Sentido interior- capital) SP-348 12 Rodovia Washington Luiz, km 159+600 Norte (sentido interior) SP-133 13 Rodovia Prof. Zeferino Vaz (SP 332), km 129 (norte) SP-332 14 Rodovia Fausto Santo Mauro, km 128, Sentido Norte (Piracicaba – Rio Claro) SP-127 15 Rodovia SP 79, km 71, Bairro Éden (base da Policia Militar) SP-079 16 Rodovia Dom Pedro I, Km78 Sul SP-065 17 Rodovia Marechal Rondon, km 530 + 300 m SP-300 18 Rodovia SP 294, km 452 SP-294 19 Rodovia Washington Luiz, km 421, Cedral-SP (sentido Interior/capital, próximo à Base da Polícia Rodoviária Estadual) SP-310 20 Rodovia Euclides da Cunha (SP 320), km 495 + 180 metros, Cosmorama (sentido interior – capital) SP-320 21 Rodovia Faria Lima, km 411 + 800 m SP-326 22 Rodovia SP 225 (Comandante João Ribeiro de Barros), km 223, Pederneiras SP-225 23 Rodovia Candido Portinari, km 397 (pista Norte) SP-334 24 SP 253, Km 208 (sentido Oeste) SP-253 25 Rod. Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-340), km 159, (Base da PM Rodov. – Mogi Mirim), sentido interior-capital, município Mogi Mirim/SP SP-340 26 Rod. Régis Bittencourt, Km 441 + 883 Pista Norte – Registro – SP BR-116 27 Rodovia dos Imigrantes, km 56+500, Cubatão SP-160 28 Rodovia Dutra, km 165 (sentido RJ/SP) logo após o pedágio BR-116

