A CAOA Changan consolida o sucesso do AVATR 11 no mercado brasileiro. Após uma estreia impactante no Salão do Automóvel de São Paulo em novembro de 2025, o SUV 100% elétrico já conquistou os primeiros seletos consumidores, com mais de 20 unidades vendidas em poucos meses.

O modelo, fruto da união entre Changan Automobile, Huawei e CATL, redefine o luxo elétrico sob medida. Preços variam entre R$ 599.990,00 e R$ 619.990,00, dependendo da escolha entre as configurações de cinco ou quatro assentos.

Personalização Digital e Consultoria Especializada

O AVATR 11 eleva o conceito de customização a um novo patamar. Através do site oficial da linha AVATR, o cliente pode configurar o veículo de acordo com suas preferências e estilo, explorando mais de 40 possibilidades distintas. Essa liberdade criativa garante que cada unidade possua a personalidade de seu proprietário, reforçando o conceito que define a linha.

Para assegurar uma experiência de compra à altura do segmento de luxo, o cliente conta com a assistência de consultores especializados durante todo o processo, da configuração inicial ao pedido de compra e entrega final. Esse suporte humano e técnico garante um atendimento altamente personalizado e fluido.

Configurações de Interior e Preço Changan

O modelo adapta-se tanto ao uso familiar quanto ao executivo de altíssimo padrão. Os valores ao consumidor variam de R$ 599.990,00 a R$ 619.990,00, sendo definido pela escolha da configuração interna: o layout de cinco assentos, focado em versatilidade, ou a exclusiva versão de quatro assentos, que prioriza o máximo conforto e privacidade dos passageiros traseiros.

Performance e Inteligência

Equipado com uma motorização de 585cv, com torque de 66,1kgfm e impressionante aceleração 0 a 100km/h de apenas 3,9 segundos, o AVATR 11 não entrega apenas potência, mas uma experiência sensorial e digital. A plataforma de inteligência artificial “Vortex” ajusta iluminação, som e interfaces, enquanto o design de vanguarda rompe com os padrões convencionais de SUVs de luxo, otimizando a aerodinâmica e a estética futurista. A autonomia da bateria CATL de 116 kWh é de até 710 km.

Liderança no Segmento Premium

No Brasil, o AVATR 11 posiciona-se como uma alternativa tecnologicamente superior frente a modelos como o BMW iX e o Audi Q8 e-tron. Sua capacidade de unir luxo, inteligência artificial e uma jornada de compra customizada o coloca na vanguarda da mobilidade elétrica.

A chegada da Linha AVATR reforça o compromisso da CAOA Changan com a inovação e a busca de levar o mercado brasileiro sempre ao próximo nível. Com a pré-venda acelerada, a marca não apenas apresenta um novo veículo, mas estabelece um novo patamar de excelência, transformando a percepção do que significa dirigir um elétrico de luxo no país.

GWM Brasil tem crescimento de 102% no ano e mantém liderança dos híbridos em fevereiro

A GWM segue acelerando no mercado brasileiro e encerra fevereiro com resultados impressionantes. No mês, a montadora registrou 4.896 unidades vendidas, consolidando um desempenho consistente no início de 2026. Com o resultado de fevereiro, a GWM alcança 9.305 unidades comercializadas no acumulado deste ano. Este número representa um aumento de 102,3% em relação ao mesmo período de 2025, o maior crescimento entre todas a marcas do mercado de veículos leves do país, reforçando a solidez da estratégia da marca no Brasil e a forte aceitação de seu portfólio pelo consumidor brasileiro.

O destaque permanece com o GWM Haval H6, que manteve a liderança entre os híbridos, com 3.236 unidades vendidas em fevereiro, reafirmando sua posição como uma das principais referências do segmento no Brasil. O modelo segue combinando tecnologia, eficiência energética, segurança e alto nível de conforto, atributos que vêm sustentando sua performance comercial.

No ranking por categoria, a GWM também se destacou no segmento de SUVs grandes (SUV-E). O Haval H9 encerrou fevereiro na segunda colocação da categoria, com 672 unidades, enquanto o Tank 300 garantiu a terceira posição, com 423 veículos, reduzindo a diferença para o Toyota SW4, que registrou 1.030 unidades, o que demonstra a competitividade da GWM também entre os utilitários de maior porte.

“Dobrar as vendas no acumulado do ano é uma demonstração clara da força da GWM no mercado brasileiro. Estamos ampliando nossa presença com um portfólio competitivo, que combina tecnologia, desempenho e diferentes propostas para atender perfis variados de consumidores. A liderança do Haval H6 e o desempenho do H9 e do Tank 300 reforçam que estamos crescendo de forma consistente e ganhando espaço em segmentos estratégicos”, afirma Diego Fernandes, COO da GWM Brasil.

Os resultados de fevereiro reforçam o momento positivo da GWM no Brasil e a consolidação de sua estratégia de crescimento, com um portfólio competitivo e alinhado às demandas do consumidor por inovação, tecnologia e eficiência.