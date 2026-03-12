SBO Por Elas tem palestra e aulão de condicionamento físico
A programação do SBO Por Elas 2026, iniciativa promovida pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste em alusão ao Mês da Mulher, segue neste fim de semana com atividades voltadas à saúde, informação e bem-estar das mulheres barbarenses.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
Na sexta-feira (13), às 15 horas, será realizada a palestra “Menopausa e nutrição”, com a nutricionista Júlia Lucchini, na sede da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) em Santa Bárbara d’Oeste, localizada na Avenida Prefeito José Maria de Araújo Júnior, 765, no Jardim Firenze.
Durante o encontro, serão abordados aspectos relacionados à alimentação e aos cuidados com a saúde durante o período da menopausa, com orientações voltadas à qualidade de vida e ao equilíbrio do organismo. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo WhatsApp (19) 99903-5673.
Já no sábado (14), às 8 horas, a Praça Rossi Armênio, no Jardim Europa, recebe um aulão de condicionamento físico do programa QualiVida, da Secretaria Municipal de Esportes, aberto ao público. A atividade integra as ações de incentivo à prática de exercícios físicos e à adoção de hábitos saudáveis, proporcionando um momento de movimento, integração e cuidado com o corpo.
O SBO Por Elas reúne, ao longo do mês de março, uma série de ações promovidas pela Prefeitura em parceria com instituições e entidades do município, com o objetivo de oferecer informação, acolhimento e oportunidades de fortalecimento às mulheres. A programação inclui palestras, atividades físicas, ações de saúde e encontros voltados à qualidade de vida. No último sábado, dia 7, a abertura da iniciativa ocorreu no Centro de Referência em Saúde da Mulher.
As atividades seguem até o dia 28 de março, quando será realizada a tradicional caminhada, com percurso de 3 quilômetros entre o Santa Bárbara Mall e o Parque dos Ipês, reunindo atividades esportivas, serviços gratuitos e atrações para toda a família.
O SBO Por Elas é uma realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio do Fundo Social de Solidariedade e das secretarias de Promoção Social, Saúde, Governo, Esporte, Desenvolvimento Econômico, Educação, Cultura e Turismo e Sesetran (Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil).
Também tem parceria com a FHO (Fundação Hermínio Ometto), ETEC “Professor Doutor José Dagnoni” – curso Técnico de Enfermagem, FAM (Faculdade de Americana), Faculdade Anhanguera, Colégio Ideal, Party Sign, Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher (CMPDM), Univesp, Serviço Social em Promoção da Cidadania Imaculada Conceição, Delegacia de Defesa da Mulher, 126ª Subseção da OAB em Santa Bárbara d’Oeste, Rede Feminina de Combate ao Câncer, Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d’Oeste),
Casa de Maria, SENAI, Santa Bárbara Mall, Academia Hashtag, Brait Sempre Tem, Mercadão da Cidade, Amigos do Flashback, Xtreme Racing Team, Podium Chip, Ótica Pires, Bella Pane Pães e Doces, Dequero Frutas, Beleza com Propósito, Mary Kay – Daniela da Cruz Gabriel, Aline Letícia Cruz Furio – consultora de beleza, Andressa Rodrigues da Silva – design de sobrancelha e as psicólogas Marília Gabriela Pohl e Neusa Strambek.
Veja a programação do SBO Por Elas nas próximas semanas
Sexta-feira, 13 de março, às 15h
Local: Sede da OAB em Santa Bárbara d’Oeste (Avenida Prefeito José Maria de Araújo Júnior, 765 – Jardim Firenze)
Palestra com a nutricionista Júlia Lucchini – Menopausa e nutrição
Inscrições gratuitas pelo WhatsApp (19) 99903-5673
Sábado, 14 de março, às 8h
Local: Praça Rossi Armênio – Jardim Europa
Aulão de condicionamento físico – Programa QualiVida
Sexta-feira, 20 de março, às 19h
Local: Casa de Maria (Rua Mococa, 510 – Planalto do Sol II)
Palestras
- Leonardo de Freitas Silva, delegado titular da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Santa Bárbara
- Mayne Hortense, advogada especialista em direito de família e sucessões
- Neusa Strambek, neuropsicóloga e psicóloga clínica
- Participação ainda da Secretaria Municipal de Promoção Social, do Serviço Social em Promoção da Cidadania Imaculada Conceição e do projeto Anjo da Guarda da Mulher, da GCM (Guarda Civil Municipal)
Sábado, 21 de março, das 8 às 13 horas
Local: Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola (Rua do Couro, 725)
- Aulão de alongamento com o programa QualiVida
- Solicitação de mamografia
- Coleta de papanicolau
- Testes rápidos de HIV, Hepatite B e C e Sífilis
- Aferição de pressão arterial, teste de glicemia e orientação em saúde (Faculdade Anhanguera)
Sábado, 28 de março, das 7h30 às 11h
Locais: Santa Bárbara Mall (Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1.102 – Jardim Belo Horizonte) e Parque dos Ipês (Avenida Corifeu de Azevedo Marques, s/nº, Jardim Belo Horizonte)
Caminhada de 3km
- 7h30 | Concentração no Santa Bárbara Mall (retirada de camisetas por ordem de chegada e mediante doação de 1 litro de leite para o Fundo Social)
- 7h45 | Aquecimento às 7h45 (Academia Hashtag)
- 8h | Saída da Caminhada até o Parque dos Ipês
Parque dos Ipês
- Recepção com frutas e água
- Espaço QualiVida com aula de dança – Hashtag (8h40) e passinho – Amigos do Flashback (9h30)
- Recreação infantil – Serviço Imaculada
- Oferta de serviços pela FHO (Fundação Hermínio Ometto)
- Serviço de higienização de óculos com a Ótica Pires
- Balança de bioimpedância (Academia Hashtag)
Food Trucks
Leia + sobre diversão e arte