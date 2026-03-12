SBO Por Elas tem palestra e aulão de condicionamento físico

A programação do SBO Por Elas 2026, iniciativa promovida pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste em alusão ao Mês da Mulher, segue neste fim de semana com atividades voltadas à saúde, informação e bem-estar das mulheres barbarenses.

Na sexta-feira (13), às 15 horas, será realizada a palestra “Menopausa e nutrição”, com a nutricionista Júlia Lucchini, na sede da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) em Santa Bárbara d’Oeste, localizada na Avenida Prefeito José Maria de Araújo Júnior, 765, no Jardim Firenze.

Durante o encontro, serão abordados aspectos relacionados à alimentação e aos cuidados com a saúde durante o período da menopausa, com orientações voltadas à qualidade de vida e ao equilíbrio do organismo. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo WhatsApp (19) 99903-5673.

Já no sábado (14), às 8 horas, a Praça Rossi Armênio, no Jardim Europa, recebe um aulão de condicionamento físico do programa QualiVida, da Secretaria Municipal de Esportes, aberto ao público. A atividade integra as ações de incentivo à prática de exercícios físicos e à adoção de hábitos saudáveis, proporcionando um momento de movimento, integração e cuidado com o corpo.

O SBO Por Elas reúne, ao longo do mês de março, uma série de ações promovidas pela Prefeitura em parceria com instituições e entidades do município, com o objetivo de oferecer informação, acolhimento e oportunidades de fortalecimento às mulheres. A programação inclui palestras, atividades físicas, ações de saúde e encontros voltados à qualidade de vida. No último sábado, dia 7, a abertura da iniciativa ocorreu no Centro de Referência em Saúde da Mulher.

As atividades seguem até o dia 28 de março, quando será realizada a tradicional caminhada, com percurso de 3 quilômetros entre o Santa Bárbara Mall e o Parque dos Ipês, reunindo atividades esportivas, serviços gratuitos e atrações para toda a família.

O SBO Por Elas é uma realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio do Fundo Social de Solidariedade e das secretarias de Promoção Social, Saúde, Governo, Esporte, Desenvolvimento Econômico, Educação, Cultura e Turismo e Sesetran (Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil).

Também tem parceria com a FHO (Fundação Hermínio Ometto), ETEC “Professor Doutor José Dagnoni” – curso Técnico de Enfermagem, FAM (Faculdade de Americana), Faculdade Anhanguera, Colégio Ideal, Party Sign, Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher (CMPDM), Univesp, Serviço Social em Promoção da Cidadania Imaculada Conceição, Delegacia de Defesa da Mulher, 126ª Subseção da OAB em Santa Bárbara d’Oeste, Rede Feminina de Combate ao Câncer, Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d’Oeste),

Casa de Maria, SENAI, Santa Bárbara Mall, Academia Hashtag, Brait Sempre Tem, Mercadão da Cidade, Amigos do Flashback, Xtreme Racing Team, Podium Chip, Ótica Pires, Bella Pane Pães e Doces, Dequero Frutas, Beleza com Propósito, Mary Kay – Daniela da Cruz Gabriel, Aline Letícia Cruz Furio – consultora de beleza, Andressa Rodrigues da Silva – design de sobrancelha e as psicólogas Marília Gabriela Pohl e Neusa Strambek.

Veja a programação do SBO Por Elas nas próximas semanas

Sexta-feira, 13 de março, às 15h

Local: Sede da OAB em Santa Bárbara d’Oeste (Avenida Prefeito José Maria de Araújo Júnior, 765 – Jardim Firenze)

Palestra com a nutricionista Júlia Lucchini – Menopausa e nutrição

Inscrições gratuitas pelo WhatsApp (19) 99903-5673

Sábado, 14 de março, às 8h

Local: Praça Rossi Armênio – Jardim Europa

Aulão de condicionamento físico – Programa QualiVida

Sexta-feira, 20 de março, às 19h

Local: Casa de Maria (Rua Mococa, 510 – Planalto do Sol II)

Palestras

Leonardo de Freitas Silva, delegado titular da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Santa Bárbara

Mayne Hortense, advogada especialista em direito de família e sucessões

Neusa Strambek, neuropsicóloga e psicóloga clínica

Participação ainda da Secretaria Municipal de Promoção Social, do Serviço Social em Promoção da Cidadania Imaculada Conceição e do projeto Anjo da Guarda da Mulher, da GCM (Guarda Civil Municipal)

Sábado, 21 de março, das 8 às 13 horas

Local: Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola (Rua do Couro, 725)



Aulão de alongamento com o programa QualiVida

Solicitação de mamografia

Coleta de papanicolau

Testes rápidos de HIV, Hepatite B e C e Sífilis

Aferição de pressão arterial, teste de glicemia e orientação em saúde (Faculdade Anhanguera)

Sábado, 28 de março, das 7h30 às 11h

Locais: Santa Bárbara Mall (Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1.102 – Jardim Belo Horizonte) e Parque dos Ipês (Avenida Corifeu de Azevedo Marques, s/nº, Jardim Belo Horizonte)

Caminhada de 3km

7h30 | Concentração no Santa Bárbara Mall (retirada de camisetas por ordem de chegada e mediante doação de 1 litro de leite para o Fundo Social)

7h45 | Aquecimento às 7h45 (Academia Hashtag)

8h | Saída da Caminhada até o Parque dos Ipês

Parque dos Ipês



Recepção com frutas e água

Espaço QualiVida com aula de dança – Hashtag (8h40) e passinho – Amigos do Flashback (9h30)

Recreação infantil – Serviço Imaculada

Oferta de serviços pela FHO (Fundação Hermínio Ometto)

Serviço de higienização de óculos com a Ótica Pires

Balança de bioimpedância (Academia Hashtag)

Food Trucks

