O uso do óleo de coco na rotina de cuidados bucais tem ganhado espaço nas redes sociais, mas a prática vai além de uma simples tendência. Quem confirma isso é a cirurgiã-dentista Dra. Gess Advento, que recomenda o uso do óleo de coco extravirgem como um aliado complementar à higiene bucal tradicional, “auxiliando principalmente na remoção do biofilme e no combate à sensibilidade dentinária”, explica a profissional.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A técnica conhecida como oil pulling — que consiste em realizar bochechos com óleo de coco por alguns minutos — tem origem em práticas tradicionais da medicina ayurvédica e hoje vem sendo estudada também pela odontologia preventiva como um recurso complementar aos cuidados diários de saúde bucal. A prática não substitui a escovação nem o uso do fio dental, mas pode contribuir para potencializar a limpeza da cavidade oral.

Segundo a dentista, o biofilme, popularmente conhecido como placa bacteriana, é “aquele acúmulo de restos alimentares e bactérias que aderem ao esmalte do dente e que, quando não são removidos corretamente, podem causar tártaro, problemas gengivais e, consequentemente, cáries”. Esse acúmulo ocorre de forma contínua ao longo do dia, especialmente após as refeições.

Quando a higiene não é realizada de maneira adequada, a placa se organiza em uma camada aderente que favorece a proliferação bacteriana e a inflamação gengival.

Óleo de coco antimicrobiano

O óleo de coco apresenta propriedades antimicrobianas naturais, atribuídas principalmente ao ácido láurico, um ácido graxo presente em alta concentração no alimento. Durante o bochecho, por ser uma substância lipofílica, o óleo ajuda a envolver resíduos e microrganismos presentes na cavidade oral. Associado ao movimento mecânico do bochecho, esse processo pode auxiliar na desorganização do biofilme e na remoção de bactérias associadas a problemas como cáries, mau hálito e doenças gengivais.

Quanto à sensibilidade dentinária, Advento explica que o problema “acontece quando há exposição da dentina”, camada localizada abaixo do esmalte e formada por microcanais chamados túbulos dentinários. Quando esses túbulos ficam expostos, estímulos como alimentos frios, quentes ou ácidos podem causar dor ou desconforto. O uso do óleo de coco, segundo a dentista, pode ajudar a reduzir a irritação na região e contribuir para o equilíbrio da microbiota oral, o que favorece a saúde gengival e pode amenizar episódios de sensibilidade quando associado aos cuidados odontológicos adequados.

Para quem deseja incluir o oil pulling na rotina, a recomendação é realizar bochechos com uma pequena quantidade de óleo de coco extravirgem por cerca de 5 a 10 minutos, preferencialmente antes da escovação. Após o processo, o óleo deve ser descartado e a higiene bucal tradicional deve ser realizada normalmente.

Entre as opções disponíveis no mercado, a Dra. Gess indica o uso do óleo de coco extra virgem da Copra, eleito pela Proteste como um dos mais puros do Brasil.