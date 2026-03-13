Agência-café chega à Unicamp

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) ganha, no dia 11 de março, quarta-feira, às 17h, um novo espaço que combina serviços financeiros, convivência e trabalho colaborativo. O Work Café Santander, instalado na Rua da Reitoria, no campus da universidade, é o segundo da região de Campinas e propõe um formato diferente do modelo tradicional de agência bancária, refletindo a nova forma do banco se relacionar com clientes e não clientes.

“Trata-se de um hub de convivência, trabalho e inovação, pensado para estudantes, pesquisadores, empreendedores e clientes se encontrarem, trabalhar e resolver serviços bancários no mesmo espaço”, explica Alexandre Castelano, líder da Rede SP Interior do Santander Brasil.

O ambiente aberto pode ser usado pelo público em geral, estimulando o networking e a circulação de pessoas da comunidade acadêmica e do entorno. “Dentro de um campus como a Unicamp, o Work Café costuma atrair startups e projetos de inovação, receber eventos, palestras e encontros ligados ao mercado financeiro e ao empreendedorismo e aproximar o banco da comunidade universitária e de novos talentos”, complementa.

Agência Café

A estrutura reúne atendimento financeiro, tecnologia e uma cafeteria de padrão especial em um espaço pensado para receber tanto clientes quanto o público em geral. O conceito inclui áreas de coworking, com mesas e ambientes para trabalhar, estudar ou realizar reuniões; salas privativas para reuniões que podem ser agendadas gratuitamente; espaço para eventos e Wi-Fi aberto.

A Santander mantinha há 16 anos uma agência tradicional na Unicamp, além de uma loja Select. “O Work Café chega para ampliar as possibilidades de interação e oferecer um ambiente que estimule ideias e projetos. É um modelo de agência menos focado em transações que marca uma nova fase da nossa relação com os clientes e não clientes, incentivando a convivência, a inovação e uma experiência bancária personalizada”, diz Castelano.

O banco conta com 220 unidades Work Café nas Américas e na Europa e 17 no Brasil. Nos últimos seis meses, nove unidades foram inauguradas no país e, até o fim do ano, a rede deve chegar a 50 espaços no mercado brasileiro.