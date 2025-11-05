Chegada do Papai Noel no Shopping ParkCity Sumaré é neste domingo, dia 9

Evento, com diversas atrações gratuitas, marca o início das celebrações natalinas

O clima é de Natal no Shopping ParkCity Sumaré, e o tradicional evento que dá início oficialmente às celebrações natalinas já tem data marcada. A chegada do Papai Noel será neste domingo, 9 de novembro, com atrações a partir das 14h. O bom velhinho será recebido com uma programação especial e gratuita para divertir toda a família.

“O Natal é uma época muito especial para as famílias. É tempo de celebrar a união e fortalecer as relações. E, para deixar esses momentos ainda mais especiais, o Shopping ParkCity Sumaré preparou um ambiente temático com uma programação para encantar a todos”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do empreendimento.

No domingo, as atrações começam às 15h, com a Parada Natalina, que vai circular por todo o empreendimento. Às 16h, tem a apresentação do espetáculo musical “Circo de Natal”, na Alameda ParkCity. A chegada do Papai Noel está prevista para as 16h45, em uma entrada inusitada que promete surpreender o público. Após a recepção do bom velhinho, todos os personagens seguirão conduzindo o Cortejo Natalino pelo empreendimento até o trono do Papai Noel, na Praça de Alimentação. Gisele lembra que, para adoçar ainda mais o momento festivo, das 14h às 18h haverá distribuição de pipoca e algodão-doce, em parceria com a escola de idiomas Wizard – Sumaré, no lounge em frente à loja Kings.

Decoração

Neste ano, o Shopping ParkCity Sumaré contará com uma decoração exclusiva de Natal na Praça de Alimentação – que será inaugurada também no dia 9 de novembro, às 11h. Lúdica e com referências circenses, a ambientação traz detalhes arredondados e arabescos, tons de vermelho e dourado, globo iluminado, além de diversos outros itens decorativos nas áreas interna e externa, como corredores, fachada, ParkCity Play e Alameda ParkCity. Além disso, como destaque, pela primeira vez a estrutura da caixa-d´água do empreendimento ganhará iluminação especial, trazendo mais charme para a área externa.

Até o dia 5 de janeiro de 2026, o público poderá aproveitar a decoração temática e os cenários instagramáveis para registrar os momentos vividos no empreendimento. Além da ambientação especial, os clientes poderão fazer fotos com o Papai Noel, que ficará no cenário principal instalado na Praça de Alimentação.

“Ao longo do ano, o Shopping ParkCity Sumaré promove uma série de ações e atividades para reforçar seu papel de referência como centro de compras e lazer. E no Natal não seria diferente. Com uma programação especial, diversa e encantadora, o Shopping proporciona às famílias todo o clima festivo e afetuoso para aproveitar o melhor das celebrações natalinas”, comenta Joelma Tadei, Gerente Geral do empreendimento.

Horário de visitação ao Papai Noel

Novembro

A partir do dia 9.

– De quinta a sábado, das 13h às 21h;

– Aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

Dezembro

A partir do dia 2.

– De terça a sábado, das 13h às 21h.

-Aos domingos, das 14h às 20h.

Dezembro

A partir do dia 16.

– De segunda a sábado, das 13h às 21h.

– Aos domingos, das 14h às 20h.

O Papai Noel realiza pequenas pausas para alimentar as renas: de segunda a sábado, das 17h às 18h; e aos domingos e feriados, das 16h30 às 17h.

Horário especial:

Quarta-feira (24/12), Véspera de Natal, das 10h às 16h.

O Papai Noel alimenta as renas das 12h30 às 13h.

