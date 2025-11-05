Le Cordon Bleu lança o “Therapy by Cooking” — uma imersão na culinária como expressão de cuidado, presença e bem-estar

O Le Cordon Bleu São Paulo, referência mundial em excelência gastronômica, apresenta o “Therapy by Cooking”, um programa inédito que propõe uma jornada imersiva dedicada à descoberta do poder transformador da gastronomia

Mais do que um curso, o Therapy by Cooking é uma experiência que trata o ato de cozinhar como uma prática de equilíbrio emocional, mental e físico. Com base em estudos de mindfulness, neurogastronomia, alimentação consciente e nutrição funcional, o programa integra ciência, técnica e sensibilidade em uma vivência que explora a profunda conexão entre alimento, bem-estar e saúde integral.

Durante cinco dias e 35 horas de imersão, os participantes mergulham em temas como atenção plena e os benefícios terapêuticos da culinária, a influência da nutrição sobre o cérebro e o humor, a conexão entre microbioma e saúde, e como o cérebro processa sabores e emoções.

Cada módulo combina aulas demonstrativas e práticas, palestras interativas, e experiências sensoriais, culminando em um almoço imersivo que celebra a alimentação consciente e o prazer de cozinhar com propósito.

O programa reúne um time multidisciplinar de especialistas reconhecidos por suas pesquisas e atuação nas áreas da psiquiatria nutricional e da saúde integral, entre eles:

Dr. Marcus Zanetti, psiquiatra (CRM-SP 112097 / RQE 89318) e doutor em Ciências pela USP, pesquisador na relação entre nutrição, eixo intestino-cérebro e saúde mental;

Dra. Adriana Kachani, nutricionista e doutora pela USP, referência em nutrição funcional e vegetarianismo;

Juliana Orrico, psicóloga com especialização em Mindfulness e Transtornos Alimentares;

Lais Murta, mestre em Ciências e coordenadora da pós-graduação em Nutrição Aplicada à Psiquiatria no Instituto Ciclos.

O curso ganha um capítulo especial no “Dia Tangará”, desenvolvido em parceria com o Hotel Palácio Tangará. Nesse dia, os participantes vivenciam a integração corpo–mente por meio de práticas sensoriais e relaxamento, além de um menu colaborativo criado a quatro mãos pelos chefs do Le Cordon Bleu São Paulo e do Palácio Tangará, em uma celebração de técnica, harmonia e bem-estar.

Cada jornada gastronômica é desenhada para despertar os sentidos e promover equilíbrio, com menus temáticos inspirados em fusão Brasil–França, culinária asiática, plant-based e cozinha contemporânea. Entre os destaques, preparos que unem arte e ciência — como o Savarin Bahia com frutas brasileiras e sorbet de cupuaçu, a Barriga de Porco Braseada no Chá Preto e o Fraisier com Glace de Amêndoas.

“Cozinhar é um ato de presença. O Therapy by Cooking propõe uma nova forma de cuidar de si — pela consciência do alimento, pela escuta do corpo e pelo prazer de nutrir-se com sentido”, afirma Patrick Martin, Diretor Técnico e Executivo do Le Cordon Bleu Brasil.

O Therapy by Cooking reafirma o compromisso do Le Cordon Bleu com uma formação que transcende a técnica, promovendo uma compreensão mais profunda da gastronomia como linguagem humana, emocional e transformadora.

Therapy by Cooking

Le Cordon Bleu

Datas: 24 a 28 de novembro – das 9h às 16h

Mais informações : Link

Sobre o Le Cordon Bleu

Le Cordon Bleu é a principal rede global de institutos de artes culinárias e gestão de hospitalidade, com uma herança que abrange 130 anos. A rede mantém presença global com 35 escolas em mais de 20 países, formando cerca de 20 mil alunos de mais de 100 nacionalidades diferentes todos os anos. As técnicas culinárias tradicionais francesas permanecem no coração do Le Cordon Bleu, mas seus programas acadêmicos são constantemente adaptados para incluir novas tecnologias e as inovações necessárias para atender às necessidades crescentes da indústria hoteleira.

Presente no Brasil desde 2018, possui unidades no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde oferece programas internacionais de alta qualidade, como o Grand Diplôme de Cuisine, além do Diploma de Cozinha Brasileira.

Sobre a Ânima Educação

Com o propósito de transformar o Brasil pela educação, a Ânima é o maior e o mais inovador ecossistema de ensino de qualidade para o país, com um portfólio de marcas valiosas e um dos principais players de educação continuada na área médica. A companhia é composta por cerca de 381 mil estudantes, distribuídos em 18 instituições de ensino superior e em cerca de 400 polos educacionais por todo o Brasil. Integradas também ao Ecossistema Ânima estão marcas especialistas em suas áreas de atuação, como HSM, HSM University, EBRADI (Escola Brasileira de Direito), Le Cordon Bleu (SP), SingularityU Brazil, Inspirali, Community Creators Academy, e Learning Village, primeiro hub de inovação e educação da América Latina, além do Instituto Ânima.

Em 2023, a Forbes, uma das revistas de negócios e economia mais respeitadas no mundo, elencou a Ânima entre as 10 maiores companhias inovadoras do país e, em 2022, o ecossistema de ensino também foi destaque do Prêmio Valor Inovação.

