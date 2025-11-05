CM de Americana premia Destaques Culturais do Ano nesta 4ª-feira

A Câmara Municipal de Americana realiza nesta quarta-feira (05) sessão solene para a entrega do prêmio Destaques Culturais do Ano, aos artistas que se destacaram no exercício de suas atividades culturais no município. A solenidade acontece no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, a partir das 19h30, e é aberta ao público. A TV Câmara transmite ao vivo pelo canal 8 da Claro TV (RPTV), pelo site oficial e redes sociais (Facebook e Youtube).

O prêmio será entregue em atendimento ao decreto legislativo nº 1001/2023 aos artistas que se destacaram no exercício de suas atividades em Americana no ano de 2025, divididos em oito categorias: artes plásticas; fotografia, cinema, vídeo e mídias eletrônicas; dança; cultura popular brasileira, afro-brasileira e artesanato; literatura; música; teatro; e patrimônio histórico. As indicações dos homenageados foram feitas pelas câmaras setoriais do Conselho Municipal de Cultura (Comcult) e pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural de Americana (Condepham), na categoria patrimônio histórico.

OS VENCEDORES DO PRÊMIO DESTAQUES CULTURAIS DO ANO 2025:

Artes Plásticas – Leila Mirandola

Iniciou suas pesquisas em processos cerâmicos em 1980, realizando diversos cursos de modelagem, esmaltação e escultura, além de participar de workshops de cerâmica e design com grandes nomes da área. Participou de exposições nacionais e internacionais, ministrou oficinas de joias em cerâmica e recebeu várias premiações. Em 2025, realizou a exposição “Universo Cerâmico” no MAC de Americana, apresentando obras de seu extenso acervo e um documentário sobre sua trajetória.

Fotografia, Cinema, Vídeo e mídias eletrônicas – Renata Borges

Com mais de 27 anos de trajetória, é multiartista, produtora cultural, curadora, diretora artística, diretora de fotografia, roteirista e mangaká, formada pelo Senac. Atualmente, preside o Cineclube Sofá e já presidiu o Comcult. Produziu e dirigiu documentários, curtas-metragens, programas de TV, além de espetáculos teatrais e de dança contemporânea. Na televisão, atuou na produção e no roteiro de programas como “Rodeio Mania” da TV Record. Entre 2024 e 2025 foi curadora das exposições “String Forms” e “Contos de um Canto”, lançou seu primeiro mangá, “O Menino da Imaginação”, e dirigiu o curta-metragem “Quando as Cigarras Cantam”.

Dança – Sirlei Tavares

Dançarina profissional e professora de dança de salão, ritmos, passinhos, flashback e country. Iniciou seu aprendizado em 1999 e, por estar sempre envolvida em eventos de dança, aperfeiçoou sua arte, participando de diversas bandas e bailes em Americana. Em 2005, passou a atuar como professora voluntária e, em 2024, manteve atividades regulares de ensino no CCL, Clube Veteranos e Casa de Maria, proporcionando às suas alunas oportunidades de se apresentarem em eventos culturais.

Cultura popular brasileira, afro-brasileira e artesanato – Ameriafro

Nasceu em 2021 como um movimento de resistência e afirmação da cultura afro-brasileira na cidade. A feira tem gerado impacto na valorização da cultura, do artesanato local e da gastronomia típica, reunindo trancistas, autores da literatura negra, artesãos, estilistas, empreendedores de moda e acessórios, além de promover oficinas de tambor, manifestações culturais, dança, samba e hip hop. Consolidou-se como um marco cultural e social na cidade, reunindo artistas, empreendedores, coletivos e o público em um espaço de pertencimento, celebração e transformação.

Literatura – Espaço Literário Nelly Rocha Galassi

Mantém há mais de quatro décadas uma atuação contínua de incentivo à leitura, à escrita e à produção literária, promovendo reuniões quinzenais, publicações de crônicas e poesias, além de participações em feiras literárias e exposições. Realiza também saraus, varais de poesia e leituras públicas mensais na Praça Comendador Müller. Em 2001, foi criado o Espaço Literário Jovem, voltado a novos escritores. A antologia “Via Palavra”, com 15 volumes publicados até 2021, permanece como o principal registro da produção de seus membros.

Música – Geraldo Basanella

Idealizador do FECA (Festival Estudantil da Canção), criado em 1985 na Escola Estadual Dr. Heitor Penteado, onde lecionava. O evento nasceu com o objetivo de fomentar a cena musical autoral entre os jovens estudantes e, com o tempo, ganhou projeção, abrindo espaço também para bandas de outras localidades. É igualmente idealizador do Salão do Humor, que já soma 27 edições, e, em 2017, criou o projeto “Campeonato de Cubo Mágico”, realizado em duas edições até ser pausado pela pandemia.

Teatro – Companhia Aurora de Teatro

Fundada em 2014 pelos artistas Fafatta Gianfratti e Matheus Paulella, desde 2024 é conduzida por Adriana Brasil, Karoline Leão e Wemer Santana. O grupo vem representando a cidade de Americana em diversos festivais e eventos culturais fora do município, consolidando sua presença no cenário teatral independente. Seus artistas são atuantes e participam intensamente da cena cultural, promovendo trocas com outros grupos, colaborando em produções de colegas, atuando em contrarregragem, produção e apoio técnico, e contribuindo diretamente para o fomento e a formação de público na cidade.

Patrimônio histórico – Atanael Santos Motta Junior

Presidente do Ponto de Cultura Associação de Capoeira Motta e Cultura Afro (ACMCA), Professor de História e Mestre de Capoeira, Doutor Honoris Causa pela Faculdade Febraica. Desenvolve ações voltadas à defesa dos direitos da comunidade negra e ao combate ao racismo. Integrante do Coletivo Salvaguarda da Capoeira de Americana.

