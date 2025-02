O prefeito de Americana Chico Sardelli (PL) visitou esta sexta-feira o presidente da Câmara de Nova Odessa Oséias Jorge (PSD). Os dois têm pretensões que podem convergir em 2026 e 2028.

Todo o meio político da como certa a candidatura de Franco Sardelli (PL), filho do prefeito, a deputado estadual no ano que vem. O comando do governo ainda avalia as possibilidades e espera ‘movimentos maiores’.

(segue)