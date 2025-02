O governo Chico Sardelli (PL) trocou o comando da secretaria de Cultura de Americana após reclamações sobre o atendimento dado a quem procurava o comando da pasta. Assumiu e encorporou a pasta o secretário de Educação Vinicius Ghizini. Ele substitui Márcia Gonzaga, que seria indicação do anterior Fernando Giuliani.

Giuliani é ‘chefão’ no grupo Liberal, maior conglomerado de mídia da cidade.

Vereadores que conversaram com o NM disseram acreditar que Giuliani vai seguir mandando. As rádios do grupo são hoje grandes divulgadoras dos eventos da secretaria. (segue)

Americana divulga projetos selecionados para a realização de festivais artístico-culturais

A Prefeitura de Americana divulgou o resultado da etapa de seleção de projetos para a realização de festivais artístico-culturais, por meio do repasse de recursos do Fundo Municipal de Assistência à Cultura. A listagem foi publicada no Diário Oficial do Município de quarta-feira (5), disponível no site da Prefeitura, em www.americana.sp.gov.br.

O Fundo Municipal vai financiar R$ 360 mil em projetos culturais nas categorias Cultura Popular (carnaval de rua), Teatro, Dança, Música, Literatura e Artes Visuais (fotografia e vídeo, arte urbana e artes plásticas).

Os projetos selecionados foram apresentados por Associação Estação Quilombo (Cultura Popular), Fábrica das Artes de Americana (Teatro), Associação do Núcleo Integrado de Lazer, Esporte, Educação-Nileec (Dança), Cineclube Wagner de Oliveira (Música) e Associação de Promoção e Assistência de Americana (Artes Visuais). A categoria Literatura não teve projetos inscritos e, por isso, um novo edital de chamamento específico para o setor será publicado no Diário Oficial.