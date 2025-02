Diante da situação de emergência causada pelas recentes chuvas em Santa Bárbara d’Oeste, o Tivoli Shopping – ciente do seu compromisso com a solidariedade -, disponibilizou um ponto de arrecadação de doações para ajudar as famílias atingidas pelas enchentes.

A iniciativa, realizada em parceria com a Prefeitura, garantirá que os itens arrecadados sejam encaminhados ao Serviço Social e destinados a quem mais precisa.

A ação faz parte da campanha “Sacola de Amor”, promovida pelo shopping anualmente e que, diante do cenário atual, reforça sua missão solidária.

“A ‘Sacola de Amor’ é uma iniciativa do Tivoli voltada para a campanha de inverno, mas que está sempre à disposição para mobilizar a comunidade em momentos de necessidade. Nosso compromisso vai além das compras e do lazer – queremos ser um ponto de apoio e união para Santa Bárbara d’Oeste”, destaca a coordenadora de Marketing do Tivoli, Paula Funichello.

Os interessados em contribuir podem doar roupas, cobertores, calçados e itens de primeira necessidade novos ou em bom estado. As doações podem ser entregues no ponto de arrecadação localizado próximo às lojas Renner e Riachuelo, no horário de funcionamento do empreendimento.

Sobre o Tivoli Shopping

Inaugurado em novembro de 1998, o Tivoli Shopping é administrado pela AD Shopping. O empreendimento conta com 145 operações, distribuídas em um único piso, entre elas âncoras, semi âncoras e megalojas (destaque para Riachuelo, Renner, C&A, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Marisa, Casas Bahia, Kalunga, Zanini, Danny Cosméticos, Lojas União, Cobasi, Centauro e Vivara); uma ampla praça de alimentação (com KFC, Montana Grill, Pizza Hut entre outros) e restaurantes como Outback, Coco Bambu e Estação Valentina; o Moviecom Cinemas, com quatro salas de exibição; e a Elite Academia, com 1.106 m².

O Tivoli Shopping possui o Certificado Internacional REC Standard (I-REC), que reconhece que 100% da energia consumida pelo shopping é proveniente de fontes renováveis, como a eólica, e demonstra a conduta sustentável para a contribuição da redução de emissão de gases de efeito estufa, além de ter equivalência aos créditos de carbono.